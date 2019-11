The Outer Worlds hat die Erwartungen des Publishers übertroffen

The Outer Worlds erschien am 25. Oktober 2019 und konnte nicht nur in unserem Test eine gute Wertung erreichen, sondern erhielt zudem auf Metacritic ganze 82 Punkte. Den Erfolg des Spiels gibt auch Publisher Take-Two bekannt: In einem Finanzreport erklärt die Firma, dass der Titel die eigenen Erwartungen übertreffen konnte.

Keine genauen Zahlen: Exakte Verkaufszahlen oder Angaben, wie viel Umsatz das Rollenspiel generierte, nennt Take-Two nicht. Damit ist auch unbekannt, wie sich die Verkäufe zwischen der PC- und den Konsolenversionen aufteilen.

Auch das weitere Portfolio des Publishers kann Erfolge vorweisen. Grand Theft Auto 5 hat sich so weltweit bereits mehr als 115 Millionen Mal verkauft. Red Dead Redemption 2 hingegen kommt kurz nach der Veröffentlichung der PC-Version auf 26,5 Millionen verkaufte Einheiten.

Was passiert bei The Outer Worlds?

Die Speedrunner-Community hat sich bereits an das neueste Werk von Obsidian Entertainment gemacht und konnte die Endsequenz nach nur etwas weniger als 20 Minuten betrachten. Ziel für dieses Unterfangen war es, einfach nur irgendwie die Endsequenz zu erreichen.

Auch Twitch spielte The Outer Worlds: Das bedeutet, dass jeder Zuschauer in einem speziellen Twitch-Kanal Eingaben tätigen konnte und somit das Spiel kontrollierte. Das endete direkt mit dem Ableben eines NPCs.

In unserem Test erwies sich The Outer Worlds als gutes Rollenspiel mit ein paar Macken. So ist die Spielwelt sehr leer und leblos und auch der Schwierigkeitsgrad lässt - genau wie die Gegner-Variation - etwas zu wünschen übrig. Überzeugt dafür mit einer humorvollen Geschichte und großer Gestaltungsvielfalt unseres Sci-Fi-Helden.

