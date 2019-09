Dürfen Fans auf Mafia 4 & ein Remaster von Mafia 2 hoffen?

Mafia-Fans hoffen, dass Publisher Take-Two Interactive ihnen demnächst ein Angebot machen wird, das sie nicht ablehnen können: Neue Markenschutz-Einträge deuten darauf hin, dass es bald Neuigkeiten zu Mafia 4 und sogar einem Remastered von Mafia 2 geben könnte. Die Betonung liegt dabei allerdings auf »könnte«.

Welche Hinweise gibt es auf Mafia 4?

Wie bereits oben erwähnt, hat Take-Two einige Markenschutz-Einträge bezüglich des Mafia-Franchises erneuert (via SegmentNext). Das könnte natürlich lediglich bedeuten, dass der Videospiel-Publisher die Rechte an der Marke nicht verlieren möchte. Allerdings gibt es relativ eindeutige Hinweise darauf, die etwas anderes hoffen lassen. Immerhin müssen Markenschutz-Einträge in der Regel nur alle zehn Jahre erneuert werden.

So wurde zum einen der Eintrag zum stilisierten »Mafia« des ersten Teils von 2002 erneuert. Bei dem zweiten Eintrag handelt es sich um einen verhältnismäßig unspektakulären Schriftzug, der als Platzhalter für ein noch nicht angekündigtes Mafia 4 fungieren könnte.

2018 wurde bekannt, dass Hangar 13 tatsächlich an einem vierten Mafia-Teil gearbeitet, die Entwicklung jedoch zugunsten eines anderen Titels eingestellt hatte. Ausschlaggebend dafür dürfte die ziemlich durchwachsene Kritik an Mafia 3 gewesen sein, weshalb sich Take-Two wohl vorerst lieber anderen Projekten widmete.

Für ein Remastered von Mafia 2 würde wiederum ein dritter Markenschutz-Eintrag sprechen: Dabei ist konkret das Logo von Mafia 2 zu erkennen, was auf eine Neuauflage des Spiels um Vito Scaletta möglicherweise für PC, Playstation 4, Xbox One oder Nintendo Switch deuten würde.

Die Erneuerung der Markenschutz-Einträge des Mafia-Franchises sind natürlich nicht mit einer Bestätigung gleichzusetzen. Dennoch ist es nicht auszuschließen, dass Publisher Take-Two Interactive und Entwickler Hangar 13 weiterhin Interesse an einem neuen Mafia-Teil oder zumindest der Neuauflage von Mafia 2 haben. Da sich Hangar 13 Anfang 2018 von einem Großteil seiner Belegschaft trennen musste, dürften allerdings nicht mehr allzu viele Entwickler der vorangegangenen Teile involviert sein.

Mafia 3 im Test: Ein Rachefeldzug spaltet die Community