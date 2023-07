Bitte nicht springen in WoW? Blizzard spricht lustige Warnung aus, meint sie aber sehr ernst

So ist es brav, schön auf dem Boden bleiben. Nein! Nicht springen, mit beiden Füßen am Boden, sehr gut.

Herumhüpfen ist für manch einen WoW-Spieler über die Jahre, mitunter ja gar Jahrzehnte zur zweiten Natur geworden. Manch eine Hürde, kann nur so überwunden werden, doch bisweilen gleichen Magier, Druiden und Kleriker auch auf ebener Fläche eher einer Kolonie an Hasen als mächtigen Heroen, die fürs Gute streiten.

Doch genau dies sollte ein jeder oder jede, der oder die auf dem Public-Test-Realm von WoW Classic unterwegs ist, für einige Tage tunlichst sein lassen - vor allem im Kampf.

Blizzard hat durch WoW Classic Game Producer Aggrend aka Josh Greenfield im Forum eine offizielle Warnung ausgesprochen, im Kampf bitte nicht zu hüpfen. Solltet ihr dagegen verstoßen, werdet ihr von jetzt auf gleich aus dem Spiel geworfen.

Warum ist Hüpfen verboten?

Derzeit treibt ein bösartiger, gemeiner Fehler sein Unwesen auf dem Public Test Realm von WoW-Classic. Sobald ein Spieler in der Luft von einer feindlichen Crowd-Control-Fähigkeit getroffen wird, stürzt die Sitzung ab. Ihr werdet einfach ausgeloggt und landet wieder beim Login. Euer Char bleibt hilflos sich selbst überlassen. Und das bedeutet in aller Regel seinen Tod.

Ein Sprung ist logischerweise die häufigste Ursache für das In-der-Luft-sein . Deshalb bleibt am besten mit beiden Beinen entspannt am Boden, so kann euch nichts passieren. Zumindest jagen euch dann nur alle gewöhnlichen Teufelchen, Tierchen und sonst wie bösen Biester von Azeroth.

Tipp: Wem es verständlicherweise schwerfällt, die während tausenden Stunden angewöhnte Hüpf-Gewohnheit spontan abzulegen, kann geholfen werden: Löscht einfach alle Zuordnungen der Sprung-Aktion. So könnt ihr auch im Kampf nicht aus Versehen loshüpfen.

Vor allem wer auf den neuen WoW Classic Hardcore Realms, die derzeit Tests unterzogen werden, unterwegs ist, sollte dies beherzigen. Denn was sonst passieren kann, führt euch der Streamer Graysfordays vor. Er verliert einen Level 25 Hardcore-Druiden an diesen Fehler.

Außerhalb eines Kampfes solltet ihr vor einem Disconnect sicher sein, doch solange Monster in der Nähe sind, die euch mithilfe eventueller Control-Fähigkeiten angreifen könnten, solltet ihr es dennoch lassen. Also bis auf Weiteres, nur um sicherzugehen: Hüpfen nur noch in sicheren Gebieten. Dort dann aber umso mehr!

Wann soll der Sprung-Bug gefixt sein?

Producer Aggrend versichert, dass Blizzard sich dem Problem bewusst sei und an einer Lösung arbeite. Der nächste, auf den Testservern landende Build von WoW-Classic soll euch die unbefangene Freude am Herumhüpfen wie die Häschen wiederbringen. Das Update soll bereits diese oder spätestens kommende Woche erscheinen.

Und was tut ihr, um eure Leertaste in WoW nur noch dann zu nutzen, wenn es nicht zu vermeiden ist? Fällt es euch schwer, das Springen seinzulassen? Habt ihr solch einen Disconnect vielleicht auch selber schonmal selbst erleiden müssen? Oder seid ihr eh kein Hüpfer und bleibt ohnehin allzeit mit beiden Füßen am Boden? Berichtet uns gerne von euren Erfahrungen in den Kommentaren!