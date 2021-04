Habt ihr Lust auf ein MMORPG und seid Amazon-Prime-Kunde? Dann steht euch derzeit das bildhübsche Black Desert Online kostenlos zur Verfügung. Macht ihr mit, erwarten euch sogar Belohnungen in einem Event.

So kommt ihr an das Gratis-Spiel: Ihr besucht einfach die Aktions-Seite von Amazon Prime Gaming und klickt dort Black Desert Online an. Jetzt holt ihr das Spielpaket ab, das für euch in Frage kommt - also entweder für PC oder für Konsole (PS4 oder Xbox One).

Was für ein Spiel ist Black Desert Online?

Genre: MMORPG

Release: 3. März 2016

Angebot gilt ab: 7. April

Black Desert Online lässt euch auf eine riesige Fantasywelt los. Dort könnt ihr mit einer eigens erstellten Spielfigur uralte Ruinen erkunden und gefährliche Monster bekämpfen. Oder aber ihr werdet zum bekanntesten Schmied des Landes, der Armeen mit Waffen versorgt. Die Wahl, welchen Weg ihr einschlagt, bleibt MMO-typisch völlig euch überlassen.

BDO bietet euch außerdem die Möglichkeit, in riesigen PvP-Schlachten gegen andere Gilden zu kämpfen, dabei Ländereien zu erobern und sogar Burgen zu belagern. Das MMORPG verfügt über einen umfangreichen Charakter-Editor, über den ihr euren Helden bis ins kleinste Detail individualisieren dürft.

Wenn ihr mehr über das MMORPG BDO erfahren wollt, dann lest euch den GameStar-Test durch:

140 2 Mehr zum Thema Black Desert Online im Test - Von Eseln und Helden

Die wichtigsten Infos zur Kostenlos-Aktion

Wie lange könnt ihr umsonst spielen? Black Desert Online steht euch seit dem 7. April kostenlos über Prime Gaming zur Verfügung. Die Aktion endet am 5. Mai 2021.

Holt ihr euch das Spiel innerhalb dieses Zeitraums, dann bekommt ihr einen Gamepass. Mit diesem dürft ihr BDO für immer behalten und ihr erhaltet sogar noch einen Katzen-Begleiter als Geschenk. Bleibt ihr dem MMORPG nach Ablauf der Aktion treu, dann dürft ihr euch über monatlich neue Belohnungen freuen. Dieses Event dauert bis zum 30. Juni an.

In diesem Monat gibt es noch weitere Gratis-Spiele über Amazon Prime Gaming. Hier lest ihr nach, welche das sind:

20 1 Mehr zum Thema Diese Gratis-Spiele bekommen Amazon-Prime-Kunden im April

Welche Events gibt es noch? Zusätzlich zur Prime-Gaming-Aktion bekommt ihr Belohnungen, wenn ihr die neue Klasse des Sehers spielt und dessen Quest abschließt. Dafür erhaltet ihr:

7-Tage Vorteilspaket

Auge der Weisen

Atoraxxion-Kronleuchter Reittierflöte

Levelt ihr euren Helden bis zum 28. April auf Stufe 62 auf, dann dürft ihr euch über diese Items freuen:

Cron-Steine

Rat von Valks

Goldbarren

Erinnerungen eines Handwerkers

Lailas Blütenblatt

Seltene Shakatu-Kiste

Findet ihr in den Jagdgründen des MMORPGs den antiken Kyve, dann erhaltet ihr einen großen Buff von 300% oder mehr Talent-EP oder 100% Kampf-EP. Darüber hinaus findet das Arsha Turnier in der PvP-Arena statt. Besiegt ihr dort eure Gegner, dann warten diese Belohnungen auf euch:

»Unübertroffen«-Titel

Arsha Talentlehrer Qualifikation

die Ruhmreiche Arsha Erweckungswaffe

weitere Preise

Was ist mit Konsolenspielern? Wollt ihr Black Desert Online auf Konsole spielen und seid Amazon-Prime-Kunde, dann bekommt ihr einen kostenlosen Begleiter und die Magd-Fee Irene. Diese helfen euch dabei, Ressourcen zu finden und zu transportieren.

Wollt ihr euch das MMORPG Black Desert Online über Amazon Prime Gaming ansehen?