Kaum ein Werk hat das Cyberpunk-Genre so sehr geprägt wie Blade Runner. Die düstere Zukunftsvision um künstliche Menschen, die sogenannten Replikanten, gilt als Klassiker unter Sci-Fi-Fans weltweit. Jetzt setzt Ridley Scott, der beim ursprünglichen Blade Runner von 1982 Regie führte, zusammen mit Amazon ein Sequel mit dem Projektnamen Blade Runner 2099 um.

Die Live-Action-Serie soll dabei an Blade Runner 2049 von Regisseur Denis Villeneuve anknüpfen. Der Kinofilm von 2017 mit Ryan Gosling in der Hauptrolle kam bei der Presse und Fans herausragend an, floppte aber an den Kinokassen auf ganzer Linie. Jetzt will es Amazon offenbar mit einem TV-Format statt einem Kino-Blockbuster versuchen.

Und man hat es damit offenbar eilig: Wie Deadline berichtet, hat Amazon der Serie höchste Priorität eingeräumt, einen Starttermin für Bladerunner 2099 gibt es aber bisher noch nicht. Ridley Scott hatte im November 2020 bestätigt, dass die Pilotfolge fertig geschrieben sei.

Blade Runner: Buch, Film, Spiele

Blade Runner basiert ursprünglich auf dem Roman Do Androids Dream of Electric Sheep? Von Philip K. Dick. Er gilt zusammen mit Neuromancer von William Gibson als eines der wichtigsten Schöpfungswerke für das Cyberpunk-Genre, das später Werke wie Matrix, Ghost in the Shell, Deus Ex und Cyberpunk 2077 hervorbrachte. Nach dem Originalfilm von 1982 folgten mehrere Spin-offs, zuletzt erschien Ende 2021 mit Blade Runner: Black Lotus eine Anime-Serie via Crunchyroll.

Im Gaming-Bereich konnte die Marke bisher nur bedingt Fuß fassen: 1997 erschein ein ausgezeichnetes Westwood-Adventure mit dem Namen Blade Runner, das ihr noch heute für knapp zehn Euro bei GOG findet.

Eigentlich sollte dieses Spiel eine Neuauflage bekommen, doch von der fehlt seit Jahren jede Spur. Moderne Alternativen findet ihr in unserer Liste der aktuell besten Cyberpunk-Spiele:

Mit Replaced erscheint 2022 übrigens ein potenzieller Geheimtipp für alle, die sich in neonbeleuchteten Gassen einer dystopischen Welt verlieren wollen.