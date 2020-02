Wie die Entwickler über die offizielle Website des Spiels bekannt gaben, wird ihr neuer Brawler Bleeding Edge schon bald eine Beta-Phase bekommen. Diese beginnt bereits am 14. Februar und wird voraussichtlich am 17. Februar um 09:00 Uhr enden.

Um euch für die Beta anmelden zu können, gibt es drei Möglichkeiten:

Habt ihr das Spiel über Steam vorbestellt, findet ihr den erforderlichen Client in eurer Bibliothek.

Habt ihr an den technischen Alpha-Phasen teilgenommen, solltet ihr eine Einladung per Mail erhalten

Besitzt ihr den Xbox Game Pass, müsst ihr euch die kostenlose App zur Closed Beta im Microsoft Store herunterladen.

Die Patch Notes zur Beta werden demnächst bald auf der offiziellen Website von Bleeding Edge veröffentlicht. Die Entwickler nannten noch keinen genauen Zeitraum, versicherten aber, dass diese Infos noch vor der Beta kommen werden.

Solltet ihr für die erste Beta-Phase nicht auserwählt werden, wartet nächsten Monat eine weitere Testphase auf euch. Die zweite Beta soll am 13. März starten, genauere Details sind noch nicht bekannt.

Wie spielt sich Bleeding Edge?

In dem Team-Brawler tretet ihr mit drei weiteren Gefährten gegen eine gegnerische Mannschaft aus ebenfalls vier Spielern an. Dabei stehen euch zahlreiche Helden zur Verfügung, die wiederum ganz eigene Kräfte haben. Darunter befinden sich auch einige Kämpfer mit Fernkampf-Angriffen, alles in allem wird das Spiel aber einen größeren Fokus auf Nahkämpfe legen.

Das Spiel stellt einen ziemlichen Bruch mit den bisherigen Portfolio des Entwicklerstudios Ninja Theory dar. Das Team zeichnete bisher für das unter Fans kontrovers diskutierte DmC: Devil may Cry verantwortlich, das einen Reboot der altehrwürdigen Devil-May-Cry-Reihe darstellt.

Außerdem stammt das von Kritikern gelobte Hellblade: Senuas Sacrifice ebenfalls von Ninja Theory, den zweiten Teil wird das Entwicklerstudio als Launch-Titel für die Xbox Series X ebenfalls verantworten. Erstes Trailer-Material wurde ja bereits auf den Game Awards 2019 veröffentlicht.

Ninja Theorys aktuellster Titel Bleeding Edge erscheint am 24. März für Xbox One und PC.