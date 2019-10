Blizzard hat erneut Hearthstone-Spieler gebannt, weil sie Freiheit für Hongkong gefordert haben. Diesmal erwischt es aber nicht nur einen, sondern gleich drei E-Sportler auf einmal: Das gesamte Team der American University (AU) darf sechs Monate lang an keinem Hearthstone-Turnier mehr teilnehmen.

Warum wurden die Studenten gesperrt? Das AU-Trio Casey Chambers, Corwin Dark und ein dritter Spieler, der nur unter seinem Nicknamen "TJammer" bekannt ist, hielt während eines Live-Streams am 8. Oktober auf dem offiziellen Hearthstone-Twitch-Kanal von Blizzard ein Schild hoch. Darauf war die Botschaft "Befreit Hongkong, boykottiert Blizzard" zu lesen.

Damit wollten die drei Spieler offenbar sowohl ihre Solidarität mit den Protestlern in Hongkong ausdrücken als auch ihre Kritik an Blizzard äußern. Der Entwickler hinter Hearthstone und weiteren Spielen wie WoW, Overwatch und Diablo hatte zuletzt mit der Sperre des E-Sportlers Chung "Blitzchung" Ng Wai einen massiven Internet-Shitstorm ausgelöst.

Woher genau kommt die Kritik an Blizzard? Alle Infos zum Fall von "Blitzchung"

Auch Blitzchung hatte in einem Livestream "Freiheit für Hongkong" gefordert und wurde daraufhin zunächst zwölf Monate gebannt. Diese Entscheidung löste auf Twitter und Reddit herbe Kritik aus und sorgte dafür, dass unter anderem der Hashtag #BoycottBlizzard trendete. Kurz danach senkte Blizzard die Sperre von Blitzchung auf sechs Monate.

Das gleiche Strafmass trifft nun also auch die drei Spieler des American-University-Teams. Alleredings trifft sie die Sperre nur halb so hart, denn nachdem Blizzard nicht sofort auf ihrem Livestream-Auftritt reagiert hatte, sind sie bereits freiwillig aus dem Turnier ausgetreten.

Der offizielle 6-Monats-Ban kam nun knapp eine Woche später. Die Sperre bekannt gegeben hat Casey Chambers, also einer der drei Studenten, selbst via Twitter. Er teilte die Ban-Mail von Blizzard und schrieb dazu:

Happy to announce the AU Hearthstone team received a six month ban from competition. While delayed I appreciate all players being treated equally and no one being above the rules. pic.twitter.com/mZStoF0e0t