So geht's mit Warcraft weiter: Blizzard zeigt große Frühlingspläne

Blizzard entwickelt nun seit fast 28 Jahren Warcraft-Spiele und bisher ist kein Ende in Sicht. Nun startet die Firma eine neue Warcraft-Offensive, die Fans diesen Frühling ganz schön auf Trab halten dürfte. Sowohl zum Kartenspiel Hearthstone als auch dem altgedienten MMO World of Warcraft sollen in Kürze neue Erweiterungen enthüllt werden.

Das dritte Spiel im Bunde ist ein noch unbekanntes Mobile-Game, das laut eigenen Aussagen »das erste Spiel im Warcraft-Universum wird, das für Mobilgeräte designt wurde«. Ob es von den Fans besser aufgenommen werden wird, als damals Diablo Immortal, wird sich zeigen.

Auch das Remaster zum altehrwürdigen Echtzeit-Strategiespiel Warcraft 3 hatte einige Schwächen, aber dort nehmen die Fans inzwischen das Ruder selbst in die Hand:

Klage gegen Activision Blizzard: Auch wenn es schon ein Weilchen her ist, soll nicht unerwähnt bleiben, dass aktuell eine Klage wegen sexueller Diskriminierung gegen Activision Blizzard im Gange ist.

Termine für die großen Ankündigungen

Zwischen März und Mai 2022 soll es monatlich eine große Enthüllung geben. Den Anfang macht das beliebte digitale Kartenspiel Hearthstone, das ebenfalls in der Warcraft-Welt angesiedelt ist. Danach folgen WoW und das noch namenlose Handyspiel.

Hearthstone

Am 15. März will Blizzard die erste von drei Erweiterungen des Jahres zu Hearthstone vorstellen. Wenig später sollen auch die weiteren Pläne für 2022 vorskizziert werden, darunter die üblichen Anpassungen am Kernset.

Bisher ist noch nicht bekannt, wo diese Vorstellung stattfinden wird, doch typischerweise erscheinen sie als Video auf YouTube, Twitter und dem Battle.net-Launcher.

World of Warcraft

Im Februar erst ging der letzte große Patch für die aktuelle Erweiterung Shadowlands live, schon steht die nächste vor der Tür. Am 19. April soll das nunmehr neunte Addon zu World of Warcraft vorgestellt werden.

Bis ihr jedoch losspielen könnt, dürfte es noch ein Weilchen dauern, denn bisher lag in der Regel etwa ein Jahr zwischen der Ankündigung und dem eigentlichen Erscheinen.

Erstes Warcraft-Spiel für Mobil

Das reimt sich nicht nur, sondern ist auch die dritte und letzte große Ankündigung, die Blizzard für Warcraft-Fans diesen Frühling im petto hat. Hier gibt der Branchenriesen lediglich den Mai als Termin für weitere Informationen an.

Angedeutet wurde das Projekt erstmals während einer Investorenkonferenz und kurz darauf erfolgte auch die offizielle Bestätigung:

Einem Mitarbeiter zufolge arbeite er bereits an dem Spiel, seit er bei Blizzard angefangen habe, was eine Entwicklungszeit von circa drei Jahren nahelegt.

Hat Blizzard eigentlich was dazugelernt?

Spannend an der Zukunft von Blizzard ist aber auch ein ganz anderer Aspekt: Wie sieht der Wandel der internen Firmenkultur nach den Vorwürfen systematischer Benachteiligung und sexueller Belästigung von Frauen aus? Blizzards jüngste Krise diesbezüglich und unsere Forderungen an die Spielehersteller haben wir in einem Video behandelt.

Die Videospielindustrie stolpert immer wieder über Missstände am Arbeitsplatz, seien es übertriebene Crunch-Phasen, die Mitarbeiter durch ex- oder implizite Aufforderungen zur Akkordarbeit immer wieder mental und physisch extrem belasten - oder aber die Schaffung eines frauenfeindlichen Arbeitsklimas.