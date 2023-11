Overwatch 2 enthüllt brandneuen Helden und Roadmap für 2024

Der neue Overwatch-Held Mauga ist ein echter Hitzkopf.

Die erste Ankündigung des heutigen BlizzCon-Abends: Auf dem Eröffnungsevent hat Blizzard einen brandneuen Helden für seinen Multiplayer-Shooter Overwatch 2 enthüllt: Mauga heißt der Zeitgenosse, der so aussieht, als sei er geradewegs Disneys Animationshit Vaiana entsprungen.

Außerdem gibt es einige neue Infos zur Roadmap 2024. Keine Sorge: Wir haben alle Infos für euch. Aber beginnen wir mit dem neuen Helden.

Wenn ihr statt zu lesen lieber direkt Bewegtbildmaterial von Mauga anschauen möchtet, müsst ihr diesen Tab nicht schließen, sondern könnt es direkt hier anschauen:

2:02 Overwatch 2 zeigt nur Blizzcon mit Mauga den neuesten Helden

Zwei Maschinengewehre für ein Hallelujah

Sehr viel bekannt ist noch nicht zu Mauga. Was man aber auf den ersten Blick sieht: seine zwei imposanten Maschinengewehre. Für die hat der schießwütige Geselle sogar Namen, nämlich Gunny und Cha Cha. Klingt schräg? Ach, kommt, es ist Overwatch 2! Die Maschinengewehre kann er entweder beide gleichzeitig oder einzeln einsetzen, um so gezieltere Schüsse abzufeuern.

Welche Fähigkeiten besitzt Mauga? Gezeigt wurden drei spezielle Skills von Mauga. Mit Overrun kann Mauga nach einer kurzen Charging-Phase ungebremst durch seine Feinde brechen. Cardiac Overdrive ist eine Schutzaura, mit der er weniger Schaden einsteckt. Cage Fight ist seine Ultimate, dadurch werden nahe Feinde in einem Bereich um ihn herum eingeschlossen und müssen sich ihm entgegenstellen. Der Clou: Mauga hat währenddessen unbegrenzt Munition.

Schon ab heute spielbar: Das gesamte Wochenende, also vom 3. bis einschließlich den 5. November, könnt ihr Mauga bereits kostenlos im Spiel ausprobieren!

Final erscheinen wird Mauga pünktlich zur Season 8.

Neue Inhalte für 2024: PvP, Belohnungen und Maps

Das war es noch lange nicht gewesen. Blizzard hat noch weitere Neuerungen für Overwatch 2 angekündigt oder zumindest angeteast, die 2024 auf die Fans warten:

Neue Map : Das Remake der Overwatch-1-Map Hanamura kommt, genannt Hanaoka.

: Das Remake der Overwatch-1-Map kommt, genannt Hanaoka. Neuer PvP-Modus Clash : Zwei Teams kämpfen um fünf Kontrollpunkte auf einer Map. Die Teams müssen sich also entscheiden, ob sie ihr Gebiet verteidigen oder versuchen, es zu vergrößern - oder idealerweise beides gleichzeitig.

Zwei Teams kämpfen um fünf Kontrollpunkte auf einer Map. Die Teams müssen sich also entscheiden, ob sie ihr Gebiet verteidigen oder versuchen, es zu vergrößern - oder idealerweise beides gleichzeitig. Überarbeitete Belohnungen für siegreiche Spieler

für siegreiche Spieler Zwei weitere neue Helden, einer davon ein Damage Dealer, der andere ein Supporter.

Und das soll es noch nicht gewesen sein. Welche Inhalte Blizzard sonst noch für Overwatch 2 im Jahr 2024 geplant hat, werden wir in den kommenden Monaten erfahren. Seid ihr angetan von dem, was ihr soeben erfahren habt? Oder hättet ihr euch andere oder noch mehr Neuerungen gewünscht? Schreibt uns eure aktuelle Meinung zu Overwatch 2 gerne in die Kommentare!