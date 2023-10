Die BlizzCon 2023 steht vor der Tür: Hier alle Infos zu Startzeit, Stream und Programm

Arthas ruft euch zu sich, denn die BlizzCon 2023 steht in den Startlöchern.

Was macht ihr am 3. und 4. November 2023? Laub vor eurer Haustür kehren? Die heimische Klemmbaustein-Sammlung abstauben? Den Vögeln dabei zuschauen, wie sie der kalten Heimat die Stinkefeder zeigen und sich gen Süden abmachen? Ganz gleich, was davon zutrifft, wir haben eine bessere Idee:

Schaut doch einfach die BlizzCon 2023! Die findet nach vier pandemiebedingten Jahren nämlich vom 3. bis 4. November 2023 endlich wieder vor Ort statt - wie gewohnt im kalifornischen Anaheim. Aber ihr könnt auch kostenlos von daheim bei den wichtigsten Programmpunkten zuschauen. Und deshalb seid ihr doch hier, nicht wahr? Also gut, hier sind alle Infos für euch.

Das Programm der BlizzCon 2023

An den beiden Tagen des Events geht's zur Sache - zumindest sobald am frühen Abend die Lichter angehen. Dann erwartet euch ein pausenloses Programm bis in die Nacht hinein:

Freitag, 3. November:

17:00 Uhr – Eröffnungszeremonie

21:30 Uhr – World of Warcraft: What’s Next

22:30 Uhr – Overwatch 2: Deep Dive

23:30 Uhr – World of Warcraft Classic: What’s Next

00:30 Uhr – Hearthstone: What’s Next

01:30 Uhr – Warcraft Rumble

Samstag, 4. November:

20:00 Uhr – World of Warcraft: Deep Dive

21:30 Uhr – Overwatch 2: What’s Next

22:30 Uhr – Diablo IV: Lagerfeuer Plausch

00:45 Uhr – Community Nacht

02:15 Uhr – LE SSERAFIM Auftritt

So könnt ihr die BlizzCon 2023 live im Stream anschauen

Blizzard bietet für alle Daheimgebliebenen mehrere Möglichkeiten, das Programm live via Stream zu verfolgen. Ihr habt die Wahl zwischen dem offiziellen YouTube-Kanal oder der Blizzard-Heimat auf Twitch.

Wenn ihr daheim geblieben seid, aber nicht auf die speziellen BlizzCon-Goodies für World of Warcraft, Diablo 4, Overwatch 2 und Hearthstone verzichten möchtet, könnt ihr diese Ingame-Items auch im offiziellen Blizzard-Shop erwerben.

Welche Spiele werden gezeigt?

Anhand des obigen Programmplans könnt ihr es euch zwar bereits denken, aber hier nochmal schwarz auf weiß. Bestätigt sind Neuigkeiten zu folgenden Spielen:

Ob darüber hinaus noch andere Titel gezeigt werden - womöglich gar ein großes One more thing - ist nicht bekannt. Ausschließen kann man bekanntlich nie etwas.

Wie sieht's bei euch bezüglich der BlizzCon 2023 aus? Werdet ihr das Event im Livestream verfolgen oder gar den langen Weg auf euch nehmen und vor Ort sein? Wenn ja, ist das euer erstes Mal oder seid ihr schon mehrmals in Anaheim gewesen? Welche Spiele interessieren euch am meisten, welche Neuigkeiten erhofft ihr euch? Viele Fragen, hoffentlich auch viele Antworten, also ab damit in die Kommentare!