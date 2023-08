Overwatch 2 ist jetzt das am schlechtesten bewertete Spiel der Steam-Geschichte

Auf Steam hat Overwatch 2 einen mehr als schweren Stand, aber warum?

Overwatch 2 ist seit dem 10. August 2023 auf Steam erhältlich und nach gerade einmal zwei Tagen hat der Multiplayer-Shooter einen Rekord eingeheimst. Im Hauptquartier von Blizzard werden die Sektkorken aber nicht knallen und das Buffet bleibt kalt, denn dabei handelt es sich nicht um eine positive Bestmarke.

Kein Spiel wurde jemals auf Steam schlechter bewertet. Wumms, das hat gesessen! Begibt man sich auf Spurensuche nach dem Warum? , wird schnell klar, dass nicht nur die Qualität des eigentlichen Spiels kritisiert wird, sondern eventuell auch das Phänomen des Review Bombings dahintersteckt.

Über 100.000 negative Bewertungen

Die Zahlen auf Steam lesen sich wie ein vernichtendes Urteil: Über 113.000 Reviews, davon mehr als 100.000 negativ, insgesamt ein Äußerst negativ . Laut der Website Steam250.com bedeutet dies, dass Overwatch 2 der am schlechtesten bewertete Titel in der bisherigen Steam-Historie ist.

Was wird kritisiert? Ein Blick auf die Reviews verrät, dass Aspekte wie gestrichene PvE-Inhalte und das Freispielen oder Freikaufen von Helden zu den meistgenannten Kritikpunkten gehört. Aber auch der kostenpflichtige Battle Pass ist kein Liebling der Massen.

14:38 Overwatch 2 - Test-Fazit zum neuen Free2Play-Shooter von Blizzard

Steckt doch mehr dahinter?

Wie der in der Videospiel-Branche tätige Analyst Daniel Ahmad via X (ehemals Twitter) mitteilte, könnte aber auch das heutzutage immer wieder auftretende Review Bombing zu diesem Negativrekord beigetragen haben.

Laut Ahmad sprechen folgende Anhaltspunkte dafür:

Fast zwei Drittel aller Reviews wurden auf Chinesisch verfasst , davon sind 97 Prozent negativ.

, davon sind 97 Prozent negativ. Anfang 2023 haben Blizzard und der chinesische Betreiber NetEase das Ende ihrer Zusammenarbeit verkündet, weshalb Overwatch 2 und andere Titel des Entwicklerstudios nicht mehr länger in China spielbar sind. Hinter der Steam-Aktion könnte also Rache für diesen Rückzug stecken.

Ob Daniel Ahmad mit seiner Vermutung richtig liegt, ist unklar. Letzten Endes bleibt Overwatch 2 im negativen Rampenlicht der Öffentlichkeit und jeder von uns muss sich eine eigene Meinung darüber bilden, ob verdient oder unverdient.

Wie ist eure Meinung über Overwatch 2? Könnt ihr den negativen Tenor nachvollziehen, stimmt ihr gar in ihn ein, weil ihr auch enttäuscht vom Multiplayer-Shooter seid? Wenn ja, was stört euch am meisten? Oder habt ihr mächtig viel Spaß mit dem Spiel und seid deshalb über die extreme Kritik überrascht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!