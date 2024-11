Schluss mit Star Trek: LEGO-Alternative BlueBrixx verliert seine wertvollste Lizenz

Star Trek als Baumodell: BlueBrixx bot bisher schicke Klammbaustein-Sets zu den Abenteuern von Picard und Janeway an. Damit hat es 2025 aber ein Ende.

LEGO hat Star Wars, bei der Alternative BlueBrixx gibt's Star Trek - zumindest noch bis Mitte 2025. Dann läuft die Lizenz für Raumschiff Enterprise und Co. beim Spielwarenhersteller aus dem deutschen Flörsheim endgültig aus.

Seit 2021 brachte der Produzent von Klemmbausteinen 75 Sets zu fast allen Star-Trek-Serien heraus, fast immer fokussiert auf die »goldene Zeit« der 90er und 2000er mit Deep Space Nine, Voyager und Next Generation. Aber auch die allererste Serie rund um Kirk und Raumschiff Enterprise wurde mit mehreren Plastik-Raumschiffen und Nachbauten wie dem Disruptor der Klingonen oder dem ursprünglichen Tricoder bedacht.

Damit hat es jetzt ein Ende, wie die BlueBrixx-Macher in einem neuen Video erklären.

Keine neuen Sets mehr

Die Verhandlungen mit Lizenzeigner CBS über eine Verlängerung zogen sich demnach über Monate hin; BlueBrixx hatte weitere Star-Trek-Veröffentlichungen geplant, unter anderem sollten Minifiguren auf Basis der bekannten Charaktere erscheinen.

Doch letztendlich konnte man sich nicht auf einen neuen Deal einigen, womit der Medizinische Tricorder das letzte Star-Trek-Set von BlueBrixx bleibt. Fortan werden nur noch Restbestände verkauft; im Online-Shop sind bereits mehrere Modelle vergriffen, weil wegen der unklaren Lizenzlage zuletzt auch keine Sets mehr nachproduziert werden konnten.

Die Macher weisen darauf hin, dass sich in den physischen Spielzeugläden teils noch online ausverkaufte Star-Trek-Modelle finden lassen. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen zwischen 8 und 200 Euro.

Wie geht's bei BlueBrixx weiter?

Auch wenn Star Trek somit aus dem Sortiment des Herstellers von Klemmbausteinen fliegt, können Science-Fiction-Fans mit Spaß am Basteln und Bauen optimistisch in die Zukunft schauen. Der LEGO-Konkurrent BlueBrixx bietet nämlich weiterhin Sets zu »Stargate SG-1« und »Stargate Atlantis« an.

Außerdem spricht das Video von bevorstehenden Ankündigungen speziell im Bereich der Science-Fiction. Genaues wurde aber bisher nicht verraten, wohl aufgrund laufender Verhandlungen mit anderen Lizenzinhabern.

