Borderlands 3 erscheint am 13. September diesen Jahres und in Vorbereitung darauf zocken viele Spieler noch einmal Borderlands 2 durch. Immerhin gab's kürzlich gar einen neuen (noch kostenlosen) DLC, der die Brücke zum kommenden dritten Teil schlägt. Die Spielerzahlen sind deshalb auf dem höchsten Stand seit Release.

Aus diesem Anlass haben wir uns noch einmal die alten Shift-Codes für Borderlands 2 angesehen und listen euch hier alle Keys auf, die ihr noch aktivieren könnt.

Was sind Shift-Codes? Diese Keys veröffentlichte der Entwickler nach dem Release von Borderlands 2 in unregelmäßigen Abständen. Die meisten geben euch goldene Schlüssel, mit denen ihr eine besondere Loot-Truhe in der Stadt Sanctuary öffnen könnt. In der bekommt ihr lila oder bessere Ausrüstung für das Level eures Charakters. Andere hingegen schalten spezielle Skins für die einzelnen Charaktere frei.

So aktiviert ihr die Shift-Codes

Methode 1:

Startet Borderlands 2

Klickt auf Extras - Shift Code

Klickt nun erneut auf den Button Shift Code im unteren Teil des Bildschirms

Kopiert einen der Keys aus der folgenden Liste, indem ihr mit der Maus markiert und dann die Tastenkombination STRG+C drückt.

Geht wieder ins Spiel und fügt den Key mit STRG+V ein

Bestätigt mit Enter

Methode 2:

Geht auf die offizielle Shift-Webseite von Gearbox

Loggt euch ein

Klickt auf den Reiter Rewards

Kopiert einen der Keys aus unserer Liste mit STRG+C

Fügt ihn auf der Webseite in der Eingabemaske mit STRG+V ein

bestätigt mit einem Klick auf Check

Diese Shift Keys funktionieren noch (Juni 2019)

Sämtliche der folgenden Codes lassen sich auf jedem Borderlands-2-Account nur ein einziges Mal aktivieren. Habt ihr einen der Schlüssel bereits aktiviert, wird euch das Spiel darauf hinweisen. Beachtet zudem, dass diese - mit Ausnahme der CD Skins - ausschließlich für die PC-Version des Spiels gelten.

Key Belohnung W353J-RR6RC-X96R9-C63J3-RJTFW Axion CD Skin und 5 Goldene Schlüssel 5BWTB-R5FZT-FRJRW-B3T3T-W9ZH5 5 Goldene Schlüssel KTCJ3-WCXHJ-FRTRW-TJBBB-JW6XW 5 Goldene Schlüssel 5B3BJ-XZWFW-T3KRZ-JBJTB-6WST9 Maya CD Skin und 5 Goldene Schlüssel ZFKJ3-TT3BB-JTBJT-T3JJT-JWX9H 3 Goldene Schlüssel 53KBB-KXXRC-RZ66Z-WFJBB-WSRZ3 Zer0 CD Skin und 5 Goldene Schlüssel C35TB-WS6ST-TXBRK-TTTJT-JJH6H Salvador CD Skin und 5 Goldene Schlüssel W3KJB-H9CBW-XRBRW-JTBTJ-9JRXK 25 Goldene Schlüssel K35TJ-6399H-XTBBT-33TJB-ZZ3BX 5 Goldene Schlüssel K3CTT-SF6XT-B6JXK-TBJBT-9KZZJ 5 Goldene Schlüssel W3CB3-RXRXB-TFBR5-BBT3T-F3KXS 5 Goldene Schlüssel WBCJB-B3HHZ-RJJJJ-JJT3B-69XHK 5 Goldene Schlüssel KT5T3-HS6HZ-FBJT3-3TJT3-ZC5KH 5 Goldene Schlüssel CBWJ3-6HRZS-6TJJ3-3BJBT-WH3TZ 5 Goldene Schlüssel CJW3J-KHXZH-63TTJ-T3J33-R5HXK 5 Goldene Schlüssel WTWJ3-TSXZS-FTJB3-3TTJJ-WBCT3 5 Goldene Schlüssel W353B-9FXZZ-RBJ3J-BT3B3-JK9KH 5 Goldene Schlüssel KJ53B-RRRSZ-F3TJJ-TJTT3-WBHT6 5 Goldene Schlüssel WB5JJ-KX6HS-XBJBT-TBJJB-XW3S3 5 Goldene Schlüssel 535T3-JR6ZH-6B3J3-3TJT3-T9JBK 5 Goldene Schlüssel KBKJB-S5FSZ-FTTTT-TJJJB-XC95X 5 Goldene Schlüssel 535JJ-XKRHS-XJ3TT-3JJT3-FTSR6 5 Goldene Schlüssel KB5BJ-WCRZ9-6J33J-BBJ3T-XK96K 5 Goldene Schlüssel K3WTT-TKRH9-X3BJT-BJTBT-KXTSB 5 Goldene Schlüssel WTKJ3-9JXZ9-6TJJB-33T3J-FRJC6 5 Goldene Schlüssel C3CTJ-XJ6HZ-FJTTJ-JBBBJ-3WTJZ 5 Goldene Schlüssel W3KJJ-KJXHZ-6JJBJ-3TT3T-33XBR 5 Goldene Schlüssel K3CB3-3JF99-RJ3JB-JJ3JJ-BT3RX 5 Goldene Schlüssel CTKTJ-JSWJF-SCJXK-3TJJ3-RWTKX Krieg Scav Skin W3C33-H653X-9CTR5-3TBJ3-HZ99S Zer0 Claptrap Skin K3WBT-Z95HZ-FTT3J-BTTJB-ZFX63 5 Goldene Schlüssel WTCTJ-J9CS9-RJJ33-T3J3B-BT9XH 5 Goldene Schlüssel CBCJB-K9WHH-63JTJ-B3JJB-HT533 5 Goldene Schlüssel C35JB-R9WSH-XBBJT-JJ33B-F3WFB 5 Goldene Schlüssel CJWJJ-HR5Z9-6JT3J-J3TBT-6TJ6K 5 Goldene Schlüssel 5BWBT-RX5ZH-FJBJB-JBTJT-CRBWX 5 Goldene Schlüssel WBK3T-BKW6T-TXTRK-JTTBT-C6BS5 25 Goldene Schlüssel K353B-TWSBX-H5BR5-J3T33-6XTCK 5 Goldene Schlüssel 5JWTT-KHTSB-S5TXC-BB33J-HCJ6K 5 Goldene Schlüssel 5BW3B-F96CT-KXJFK-TB3B3-39BWZ 20 Goldene Schlüssel 53WT3-59KJX-95B65-3J333-S9JW9 Gaige Moon Moxxie Skin KBWT3-WF5TR-SC3XW-T333B-TSCTS Maya Nisha Skin CTWTB-RXKTR-SKJXW-3TBTJ-KXKKH Salvador Wilhelm Skin CJKBJ-3XWTF-HCJ6K-JJB3T-SB35X Axton Athena Skin 535TJ-3JC6X-KJXCJ-BTBBT-K5WFR 5 Goldene Schlüssel CT5JB-FSTFX-5TF5T-3JJTT-6CF6T 5 Goldene Schlüssel 5BC33-CRJRF-WB6WB-3TTTB-655ZX 5 Goldene Schlüssel C3WBB-W3BRR-5J6WB-3JJJJ-35ZKZ 3 Goldene Schlüssel CJ5B3-6TTFF-5365T-TBJBB-SKTCB 3 Goldene Schlüssel W3CTJ-BFTFR-KJRK3-JJT3J-H6H36 5 Goldene Schlüssel C35BJ-SRBF6-5TFKB-BBTJT-FSBZK 5 Goldene Schlüssel KTK3J-JWT6X-KB65T-3JJ3J-WHBRT 3 Goldene Schlüssel CJ5T3-K5TF6-5TRC3-TBTJB-HZ5ZF 3 Goldene Schlüssel 5B5TB-XFBX6-WBXWJ-JJ3TJ-9RXZW 5 Goldene Schlüssel 53K3T-JZJX6-WBXKB-BBJJB-SJH3K 5 Goldene Schlüssel WJW3B-5HBR6-5BXCT-33TJ3-WXT53 5 Goldene Schlüssel CBCB3-SW36X-KJXW3-TTT3J-SFBSB 5 Goldene Schlüssel 5J5TT-RCJBS-ZXWCJ-TJ3BJ-TK3FB Salvador Bear Naked Skin CBCJ3-W5TT9-S65K3-BJJ3B-XHWWC Maya Her Violent Nature Skin CBKJ3-5FT39-ZRCCT-JTJB3-RFJ5B Krieg My Fantasies Involve Blood Skin KTK3J-FR3JS-ZX55B-B3BJ3-HSRB6 Axton Natural Twenty Skin 535BB-3R3BZ-HF5K3-JJB33-3BF3J Gaige Summoner Sickness Skin CTKJ3-9CBJS-9R5WT-JBJ3T-WKXKF Zer0 Pandora Chainmail Massacre Skin CTC3J-KR9H5-WTZ3T-TJ3TB-6SRRJ 5 Goldene Schlüssel KTC3T-WTW5F-ZCHB3-BT3B3-XJ9WR Maya Elven Eliminator Kopf CT5BB-XTW5X-9CSBT-3BTTJ-FT5X5 Zer0 G0ry Gh0ul Kopf CBKBB-ZHJC6-SWHJT-JJ3BB-3CXHS Krieg MY EARS ARE RINGING Kopf WBCJJ-33KWR-S5Z33-BJTTB-65WJJ Salvador The Beast Within Kopf CBKBJ-6ZJW6-HKH3T-B3T33-F5ZRS Gaige Wayfarer Wizard Kopf KJKJT-WHBKX-HC9BT-TJBJ3-XJFSJ Axton Warrior of Light Kopf WJKBB-KXC3J-5BBCR-5X33J-XZ6RZ Salvador Class-Mod WTCJT-J653B-C3TKF-5X333-F6JRH Krieg Class-Mod WJWJ3-FXC33-KT3CR-KR33J-J9B35 Maya Class-Mod CBWJ3-S5CJ3-WTTCF-WX333-9STBF Zer0 Class-Mod W3C3B-5JRZC-WJH33-JBJJB-9S6CJ Gaige Class-Mod 5JKBJ-K9WHW-WBZTJ-T3TTB-TW9HR Axton Class-Mod K3WJT-BFBRW-S5RTT-TBBB3-9XWZ5 5 Goldene Schlüssel KBWJJ-WTXB9-C59J6-WFBTJ-TK6BJ 1 Goldener Schlüssel WTC3B-Z5ZWC-HW6JT-JJJBJ-9FWXR 2 Goldene Schlüssel K3K33-3W9JT-6XJJT-TB3JB-HWZZF 5 Goldene Schlüssel KJ5BT-FBKSK-KXJ3T-3BTJT-FJX5C 2 Goldene Schlüssel 5T5B3-CWJSK-KRTJT-TTJJT-9HW63 1 Goldener Schlüssel CTWTB-JTBW5-KFTTT-JTB33-JTBWB 1 Goldener Schlüssel

