Borderlands-Film von Hostel-Regisseur? Gearbox-Chef vertwittert sich

Der geplante Borderlands-Film hat wohl seinen Regisseur gefunden: Wie Gearbox-Regisseur Randy Pitchford auf Twitter enthüllte, soll Eli Roth (Death Wish, The Green Inferno) die Videospielverfilmung in Szene setzen.

Eli Roth ist vor allem für seine Horrorfilme wie Hostel oder Cabin Fever bekannt. Fans von Quentin Tarantino kennen den Regisseur aber auch aus Leindwandstreifen wie Inglourious Basterds oder Death Proof, in denen Roth vor der Kamera auftritt.

Allem Anschein nach hat Pitchford die von Eli Roth als Borderlands-Regisseur jedoch zu früh verkündet: Der Tweet ist mittlerweile nicht mehr verfügbar (auf Kotaku könnt ihr einen Blick darauf werfen), in dem konkrete Informationen für die PAX East vom 27. Februar bis 1. März versprochen werden.

Möglicherweise erfahren wir zu diesem Termin mehr über den Kinostart, den Cast und die Handlung des Borderlands-Films.

Um was geht es im Borderlands-Film?

Der Borderlands-Kinofilm wurde 2019 angekündigt und soll sich um eine weibliche Protagonistin drehen. Die Handlung basiert zwar auf der Videospiel-Vorlage, soll aber eine neue Geschichte um eine »legendäre Diebin namens Lilith« auf dem Planeten Pandora erzählen - wie FullCircleCinema berichtet. Bekannte Charaktere wie Claptrap, Krieg und Tiny Tina sollen ebenfalls eine Rolle spielen.

In den Borderlands-Spielen ist Lilith eine Sirene - eine von sechs mächtigen Frauen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Ob dieses Element ebenfalls im Kinofilm behandelt wird, muss sich noch zeigen.

Der Borderlands-Film wird vom Studio Lionsgate produziert. Welche Schauspieler in welchen Rollen auftreten, ist noch nicht bekannt. Ebenso wenig Informationen gibt es zu einem Produktions- bzw. Kinostart. Wenn wir dem (mittlerweile wieder gelöschten Tweet) von Randy Pitchford Glauben schenken dürfen, gibt es zum 27. Februar 2020 zur PAX East mehr Infos zum Borderlands-Film.