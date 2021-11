Borderlands 2: Den besten DLC gibt es gerade gratis und Standalone

Dungeons & Dragons wird auch im Mainstream immer bekannter und beliebter. Das zeigen nicht nur erfolgreiche Youtube-Kanäle wie Critical Role, sondern auch kommende Spiele wie Baldur’s Gate 3. Und natürlich Tiny Tina’s Wonderlands, in dem der spezielle Borderlands-Charme mit dem Pen&Paper-Prinzip verheiratet werden soll. Um euch schon mal auf den Geschmack zu bringen, verschenkt Entwickler Gearbox jetzt den passenden DLC aus Borderlands 2 als Standalone-Version.

Wir haben alle Infos, wie ihr euch Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep im Epic Games Store kostenlos sichert. Hier seht ihr die ersten fünf Spielminuten, damit ihr gleich wisst, was euch erwartet:

So holt ihr euch den kostenlosen Standalone-DLC

Bis wann gilt die Aktion? Ihr habt bis zum 16. November um 17 Uhr Zeit, euch Assault on Dragon Keep zu sichern. Danach kostet es zehn Euro.

Wie bekomme ich das Gratis-Spiel? Ihr braucht einen Account bei Epic, bei dem ihr euch einloggt. Auf der Shopseite klickt ihr dann einfach auf den Button »Holen«, dann landet das Spiel mit 100 Prozent Rabatt in eurem Warenkorb und ihr könnt es kostenlos eurer Bibliothek hinzufügen.

Dieser Link führt euch direkt zur Aktion bei Epic.

Für wen lohnt sich das? Falls ihr den abgedrehten und überspitzten Humor von Borderlands mögt und ihr eine virtuelle Runde »Bunkers & Badasses« spielen wollt, dann lasst euch Assault on Dragon Keep nicht entgehen. Ihr müsst euch dank der Aktion auch nicht erst stundenlang durch die Borderlands ballern, sondern könnt direkt in das Abenteuer einsteigen. Achtung: An Grafik und Gameplay wurde nichts geändert, erwartet also kein Remaster!

Der DLC gilt vielen Fans bis heute als der beste der gesamten Shooter-Reihe. Wir haben ihm sogar einen Platz unter unseren Top 10 Spiele-Erweiterungen aller Zeiten eingeräumt. In den rund zehn Spielstunden stecken verdammt viele gute Ideen und Tiny Tina ist die chaotischste Spielleiterin, die man sich vorstellen kann – Regeln gelten immer nur so lange, bis sie es sich anders überlegt.

Natürlich steckt hinter dieser Gratis-Aktion eine ganz eindeutige Absicht, daraus macht Gearbox in der Aktionsbeschreibung auch gar kein Geheimnis: Ihr sollt auf den Geschmack kommen und euch dann das kommende Borderlands-Spinoff Tiny Tina’s Wonderlands auf die Wunschliste setzen. Das macht die Idee des DLCs nämlich endgültig zum vollwertigen Spiel, mehr erfahrt ihr hier:

Übrigens gibt es Assault on Dragon Keep jetzt auch als Standalone-Spiel bei Steam. Dort fährt es gerade allerdings überwiegend negative Nutzer-Wertungen ein, weil es direkt für zehn Euro kostet und es oft günstiger sei, sich gleich das komplette Paket Borderlands 2 im Sale zu kaufen.