In Borderlands 3 kann man mit Achterbahnfahren Loot verdienen

Dass Borderlands 3 voller Easter Eggs steckt ist ja nichts Neues. Doch auch einen Monat nach der Veröffentlichung des Spiels findet die Community immer noch weitere, witzige Geheimnisse. Auf Reddit fragte nun der User __JinxY__: »Warum war ich mir so einer coolen Sache nicht bewusst?« - und meint damit eine voll funktionale Achterbahn, bei deren Fahrt man sogar noch Loot abgreifen kann.

In folgendem Video könnt ihr euch eine vollständige Fahrt sowie das umliegende Gebiet ansehen:

Hier findet ihr die Achterbahn

Bereits früh im Spiel bereist man die Splinterlands auf Pandora. Da man auf dem Wüstenplaneten viel mit dem Auto unterwegs ist und man sich zu Spielbeginn meist auf Story und Quests konzentriert, übersieht man gerne mal, dass hier am Wegesrande eine riesige Achterbahn über dem Gebiet thront.

Habt ihr die Achterbahn gefunden, müsst ihr euch nur noch hineinsetzen und die Fahrt mit einem Schuss auf den Hebel starten. Natürlich könnt ihr euch jetzt zurücklehnen und den Ausblick genießen - doch wer die Augen offen hält und genug Zielwasser getrunken hat, kann sogar zusätzliche Beute abstauben.

Am Rande der Strecke lassen sich vier Zielscheiben finden. Wenn ihr diese trotz wilder Fahrt alle trefft, winkt euch am Ende eine rote Loot-Box als Belohnung. Zwar darf man sich von dieser keine all zu gute Beute erhoffen, da diese Kisten nur selten legendäre Gegenstände beinhalten - nett ist sie als kleine Belohnung aber definitiv.

Noch mehr Easter Eggs

Für alle, die noch mehr Lust auf Easter Eggs und witzige Geheimnisse in Borderlands 3 haben: Aktuell läuft die Jagd auf seltene Spawns. Die seltenen Monster, die ihr in diesem Event jagt, sind oft Anspielungen auf bekannte Figuren und Charaktere aus bekannten Filmen und Serien wie Batman oder Game of Thrones.

Wer keine Zeit oder Lust hat diese Gegner selbst im Spiel aufzusuchen oder einfach (noch) kein Borderlands 3 spielt, dem legen wir unser Video am Ende des Artikels ans Herz, in dem wir euch elf coole Easter Eggs vorstellen.

Ist Handsome Jack aus Borderlands 2 der coolste Spiele-Bösewicht?