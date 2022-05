Bei Steam und Epic gibt es am Wochenende 4 Spiele kostenlos

Endlich wieder Freitag, endlich wieder kostenlose Spiele! Dieses Wochenende ist vom Blockbuster bis zum Geheimtipp für jeden etwas dabei. Wir zeigen euch welche Spiele ihr dauerhaft herunterladen- und übers Wochenende kostenlos ausprobieren könnt.

Borderlands 3 gibt es dauerhaft geschenkt

Der Koop-Shooter Borderlands lässt auch im dritten Teil kein Auge trocken. Auch wenn die Geschichte nicht ganz mit der des Vorgängers mithalten kann, könnt ihr euch trotzdem auf einige bescheuerte One-Line freuen.

Im Mittelpunkt steht aber natürlich das actionreiche Shooter-Gameplay im Comic-Gewand. Dabei könnt ihr weit mehr als 40 Stunden in der verrückten Welt verbringen, da Borderlands 3 sogar einige Aktivitäten für das Endgame eingebaut hat. Das schönste ist jedoch, dass ihr die Kampagne alleine oder aber mit Freunden im Koop erleben könnt.

Auch Maurice hatte trotz kleinerer Schwächen einen Heidenspaß mit Borderlands 3 und erzählt euch im Test ganz genau warum den Entwicklern ein grandioser Nachfolger gelungen ist:

Wie bekommt ihr es? Um euch den Borderlands 3 sichern zu können, müsst ihr lediglich die Shopseite im Epic-Store aufrufen. Sobald ihr das Spiel im Warenkorb habt, müsst ihr den Kauf nur noch bestätigen, damit das Spiel in eurer Bibliothek landet.

Angebot gilt bis : 26. Mai 2022 um 17 Uhr

: 26. Mai 2022 um 17 Uhr Plattform: Epic

Stellaris könnt ihr für kurze Zeit kostenlos spielen

Wer Sci Fi liebt und Stellaris nicht kennt, hat die letzten Jahre wahrscheinlich hinter dem Mond gelebt. Die Weltraum-Simulation hat sich nicht ohne Grund im Genre etabliert. Zwar reicht ein kostenloses Wochenende bei langem nicht aus, um Stellaris in voller Gänze genießen zu können, jedoch könnte jeder, der bislang noch unentschlossen war, sich ein schönes Bild von dem Spiel machen. Der Zeitpunkt könnte, dank des neu veröffentlichten DLC Overlord nämlich kaum besser sein.

Warum das Stellaris durch das DLC Overlord logisch erweitert wird, erklärt euch zudem Rainer in seinem neusten Test:

Wie bekommt ihr es? Um an dem kostenlosen Wochenende teilnehmen zu können, müsst ihr die Steam-Shopseite aufrufen und auf den grünen Button Spiel starten klicken. Danach könnt ihr die Test-Version bis zum Aktionsende kostenlos ausprobieren.

Angebot gilt bis : 22. Mai 2022 um 17 Uhr

: 22. Mai 2022 um 17 Uhr Plattform: Steam

Zwei weitere Spiele könnt ihr gerade kostenlos ausprobieren

State of Decay 2: Juggernaut Edition: In dem Zombie-Survival-Spiel müsst ihr alles daran setzen um zu Überleben. Diese Mammutaufgabe könnt ihr zum Glück aber auch mit Freunden im Koop bewältigen. Angebot gilt bis : 22. Mai 2022 um 17 Uhr Plattform: Steam

bewältigen. Paper Ghost Stories: 7PM: In dem Horror-Adventure müsst ihr die Geschehnisse von drei Kindern durchleben und euch durch reihenweise kurioser Geschichten während des Geister-Monats rätseln. Angebot gilt bis : 22. Mai 2022 um 17 Uhr Plattform: Steam



Weitere kostenlose Spiele

Seid ihr Mitglied bei Amazon Prime? Dann gibt es für euch gleich 6 weitere Spiele kostenlos. Von dem Adventure-Klassiker The Curse of Monkey Island, bis hin zu einem Soulslike-Geheimtipp:

Falls ihr GameStar Plus abonniert habt, könnt ihr euch diesen Monat den spannenden Genre-Mix Dead in Vinland sichern. Das rundenbasierte Survival-Spiel kann mit einer starken Geschichte und strategischen Kämpfen punkten und wird euch während des Spielverlaufs einiges abverlangen.

Über welches der kostenlosen Spiele habt ihr euch am meisten gefreut? Oder habt ihr die meisten schon längst in eurer Bibliothek? Schreibt es uns in die Kommentare!