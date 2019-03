Spätestens seit dem am 27. März veröffentlichten Teaser-Trailer ist Borderlands 3 das wahrscheinlich am schlechtesten gehütete Geheimnis der Games-Branche.

Und alles spricht dafür, dass wir heute Abend um 19 Uhr endlich Gewissenheit haben. Denn bereits am 1. März versprach Borderlands-Entwickler Gearbox »noch nie dagewesene Reveals« für den heutigen Tag auf der PAX East in Boston (Penny Arcade Expo).

Neben der nahezu sichern Ankündigung von Borderlands 3 hat Gearbox noch drei weitere Teaser veröffentlicht. Der erste zeigte irgendwas mit Robotern, der zweite ließ auf eine Kooperation mit dem US-amerikanischen Komiker-Duo Penn & Teller schließen, und im dritten twitterte Gearbox ein Bild, das fröhlich Duke Nukem mit Bulletstorm kombinierte.

“Time to tease another game for PAX!” pic.twitter.com/iSe5PTBwMi