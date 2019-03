Gearbox teaserte auf Twitter neben einem mutmaßlichen Borderlands 3 sowie einem unbekannten Roboter-Titel eine weitere Spiele-Ankündigung. Oder geht es doch um etwas ganz anderes?

Das lässt sich anhand des Teasers noch schwieriger beantworten als zuvor bei dem Bild eines Roboters. Diesmal zeigt Gearbox bloß ein kaufmännisches Und-Zeichen:

Time to tease another game for PAX! pic.twitter.com/vTHqRgYNeq