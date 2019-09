Borderlands 3: Dieser FL4K-Build erledigt Bosse in Sekunden

Seit der Veröffentlichung von Borderlands 3 suchen die Spieler nach dem optimalen Build für ihren Kammerjäger. Mittlerweile haben sich einige herauskristallisiert, die extrem effektiv funktionieren - so gut, dass man sich teilweise schon fragen muss, ob das von den Entwicklern wirklich so gewollt war. Heute stellen wir euch eine Variante für den Bestienmeister FL4K vor, die auch Bosse auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad nur so dahinschmelzen lässt.

Die Grundidee: Der Build konzentriert sich auf die Maximierung des Schadens in kurzer Zeit, um so ein effektives Abfarmen der Bosse zu ermöglichen. Dazu investieren wir die Skill-Punkte in alle Talente, die die aktive Fähigkeit Entschwinden aus dem Pirscher-Fähigkeitsbaum verbessern.



Die Schlüsselemente, damit der Build wie gewünscht funktioniert, sind die Action-Skill-Erweiterung Guerillas im Nebel und die Nutzung einer Jakobs-Waffe.

Wie schnell so ein Boss mit der richtigen Ausrüstung von FL4K sterben kann, demonstrieren wir euch in diesem kurzen GIF:

Die Skillverteilung

Pirscher-Baum

Selbstreparierendes System: 5/5

Rasender Angriff: 5/5

Übertaktet: 5/5

Fersengeld: 3/3

Flott und Flauschig: 5/5

Verborgene Maschine: 5/5

Die Macht im Inneren: 1/1

Entschwinden: Action Skill

Guerillas im Nebel: Action-Skill-Erweiterung

Starrer Blick: Action-Skill-Erweiterung

Jäger-Baum

Keine Spuren hinterlassen: 3/3

Zweite Absicht: 4/5

Kopf oder Zahl: 3/3

Doppeltgemoppelt: 5/5

Big Game: 3/3

Meister-Baum

Beharrlicher Jäger: 3/3

Die Spielweise

Da der Build auf das Töten von Bossen ausgelegt, ist die Spielweise sehr simpel, aber dennoch effektiv: Nutzt die aktive Fähigkeit Entschwinden und feuert dann so schnell wie möglich auf den Boss! Während Entschwinden aktiv ist wird jeder Schuss zu einem kritischen Treffer.

Solltet ihr eine Waffe des Herstellers Jakobs nutzen, die bei kritischen Treffern das Magazin füllt und Querschläger verursacht, könnt ihr nun 8 Sekunden lang aus der Unsichtbarkeit heraus ohne Unterbrechung feuern. Da der Build den kritischen Schaden um ein Vielfaches erhöht, schmilzt der Lebensbalken des Bosses nur so dahin.

Waffen-Tipp: Eine ideale Waffe für diesen Build ist z.B. die Queen's Call. Ihr könnt diese mit etwas Glück beim finalen Boss - Tyreen die Zerstörerin - auf Pandora finden. Alternativ funktioniert auch die Waffe King's Call hervorragend, die ihr als Beute beim Kampf mit Tyreens Bruder Troy bekommen könnt.

Borderlands 3 hat übrigens seinen ersten richtigen Patch erhalten. Was genau drin steckt, lest ihr in unserem Artikel.