In der Nacht auf den 4. Oktober 2019 erschien erneut ein Hotfix für Borderlands 3. Gearbox schraubt mit dem Update abermals am Charakter-Balancing und schwächt FL4K weiter ab. Auch ein beliebter Moze-Build wird weitreichend verändert. Dazu gibt es wieder zahlreiche Bugfixes.

Nerfs für FL4K und Moze

Das Wichtigste zuerst: Moze wird ihren Endlose-Granaten-Build nicht mehr so problemlos wie bisher nutzen können. Die Fähigkeit »Vernichtungsmittel«, die eure Munition und Granaten nach dem austeilen von indirektem Schaden wieder auffüllt, kann nur noch alle 2 Sekunden ausgelöst werden. Der überaus unterhaltsame Granaten-Spam hat damit vorerst ein Ende. Laut Gearbox war dieser Build nie geplant und wird deshalb abgeschwächt.

Auch FL4K bekommt einen weiteren, harten Nerf. Zwar werden auch zwei seiner Fähigkeiten gestärkt, doch der Nerf der Fähigkeit »Keine Spuren hinterlassen« ist deutlich gravierender. Der Skill, der dafür sorgt, dass bei kritischen Treffern gelegentlich euer Magazin um eine Kugel aufgestockt wird, bekommt ebenfalls einen Cooldown von zwei Sekunden. Unserer Meinung nach macht dies die Fähigkeit, die Bestandteil vieler FL4K-Builds ist, nahezu nutzlos - in den zwei Sekunden sind die Magazine vieler Waffen bereits leergeschossen. Eine Anpassung, wie der Skill mit Multi-Projektil-Waffen funktioniert, wäre hier die weniger drastische Lösung gewesen.

Der Bank-Bug wurde gefixt

Neben den Änderungen an den Kammerjägern gab es auch wieder viele Bugfixes. Ein großes Problem, über das oft in den sozialen Medien und auch in den Kommentaren auf Gamestar.de geklagt wurde, soll jetzt behoben worden sein: Der Inhalt der Bank, der zuvor gelegentlich einfach verschwunden ist, soll nun sicher sein.

Abschließend findet ihr die kompletten Patch-Notes. Sobald sie auch auf Deutsch verfügbar sind, werden wir sie nachtragen.

In Borderlands 3 wird übrigens aktuell der zehnte Geburtstag der Borderlands-Reihe gefeiert. Wir zeigen, was euch neben mehr legendärem Loot sonst noch in den kommenden Wochen erwartet.

Die kompletten Patch-Notes

Stability

Addressed a reported issue where an infinite loop could occur when hitting the Guardian Rank experience ceiling

General Fixes and Improvements

The Hollow Point Guardian Rank skill no longer damages yourself or allies

Hollow Point Guardian Rank skill has been re-enabled

Addressed a reported issue where some players were unable to unlock the Ultimate Vault Hunter achievement on Xbox

Addressed a reported issue where mouse functionality may have been lost when hot joining a friend's session on PC

Addressed a reported issue where some players' inventory would not be saved in their bank

Vault Hunter Adjustments

FL4K

Rakk Attack! status effect chance as been increased to 100%.

Leave No Trace now has a re-trigger delay of 2 seconds

Barbaric Yawp stat bonus increased by 100%

Pets no longer push around player characters

"Touch Pet" prompt is now a lower priority and should no longer interfere with looting or vending machines

Moze

Means of Destruction now has a re-trigger delay of 2 seconds

Miscellaneous Changes