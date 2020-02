Das neue Borderlands-3-Event macht seltene Kisten endlich nützlich

Die seltenen Kisten in Borderlands 3, die man etwa als Belohnung nach Bosskämpfen oder für das Abschließen von Herausforderungen erhält, fielen bislang eher enttäuschend aus - in den meisten Fällen ließen sich in diesen viel Schrott, aber nur selten legendäre Items finden.

Mit dem »Rare Chest Riches«-Event, das noch bis zum Abend des 13. Februar 2020 läuft, ändert sich dies nun: Während frühere Events die Fans noch zweifeln ließen, ob die Drop-Raten wirklich verbessert wurden, ist dies beim aktuellen Event offensichtlich der Fall.

Auf Reddit teilen die Spieler seit Tagen zahlreiche Bilder ihrer geöffneten Kisten, die nun oft gleich mehrere legendäre Ausrüstungsgegenstände auf einmal liefern.

So farmt ihr schnell die seltenen Kisten

Damit ihr das Maximum an legendärem Loot aus dem Event mitnehmen könnt, zeigen wir euch, wie ihr schnell an die seltenen Kisten gelangen könnt.

Die am einfachsten zu erreichende Kiste findet ihr auf Eden-6 am Wegpunkt Hochmoorbecken - Reliance. Sobald ihr den Wegpunkt per Schnellreise erreicht habt, müsst ihr nur wenige Sekunden zu einem Gebäude laufen, an dem ein leuchtendes Schild hängt, auf dem »Lube« steht.

Durch ein Loch in der Hauswand könnt ihr das Innere betreten, die seltene Kiste könnt ihr dann nicht mehr übersehen. Sobald ihr diese leergeräumt habt, könnt ihr zurück ins Hauptmenü wechseln und den Vorgang beliebig oft wiederholen.

Alternative Farmroute: Drei Kisten auf einmal

Wer keine Lust hat, jede halbe Minute ins Hauptmenü zu wechseln, kann auch eine alternative Farmroute nutzen, die gleich drei Kisten bietet: