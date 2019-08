Auf der offiziellen Webseite von Borderlands 3 findet ihr ab sofort Talentrechner für alle vier Charaktere und könnt euch hier euer eigenes Build zusammenklicken. Wie schon bei den beiden Vorgängern stehen euch auch diesmal wieder drei unterschiedliche Bäume pro Charakter zur verfügung. Dennoch gibt es auch ein paar Neuerungen beim Skillsystem.

Die Skillbäume:

Amara - Mystischer Angriff / Handgemenge / Elementarfaust

FL4K - Pirscher / Meister / Jäger

Moze - Vergeltungsschild / Sprengmeisterin / Bodenlose Magazine

Zane - Doppelagent / Undercover / Auftragskiller

Wie funktioniert das Skillsystem von Borderlands 3?

Während ihr in den Vorgängern stets nur eine einzige aktive Fähigkeit hattet, ändert sich das in Borderlands 3: Diesmal nehmen die Helden mehr als nur einen Action-Skill mit, müssen sich aber dabei entscheiden, welche sie benutzen wollen. Dafür gibt es ein Skill-Loadout, in dem ihr die Fähigkeiten ausrüsten könnt.

Das sieht bei jedem Charakter anders aus. Während Amara zum Beispiel neben ihrem Action-Skill noch einen Effekt und ein Element ausrüsten kann, darf Zane gleich zwei Actionskills in die Schlacht nehmen und jeden davon auch noch mit zwei Effekten erweitern. FL4K bekommt dafür einen seperaten Slot für einen seiner Begleiter.

Das Skillsystem in der Übersicht:

Maximale Skillpunkte: 48

48 Anzahl der Talentbäume: 3 pro Charakter

3 pro Charakter Jeder Held kann mehrere Action-Skills freischalten

Action-Skills lassen sich mit Effekten und Elementen verbessern

Action-Skills und ihre Effekte schaltet ihr automatisch beim erreichen eines neuen Skilltiers frei. Ihr müsst keine Skillpunkte für sie verwenden.

Die Action-Skills und ihre Verbesserungen müsst ihr ausrüsten

FL4Ks Begleiter belegt einen eigenen Ausrüstungsslot

Habt ihr ein besonderes cooles Build entworfen? Ihr könnt eure Builds mit anderen Nutzern teilen. Dafür müsst ihr einfach nur nach dem Zusammenstellung eurer Skillung den Link aus der Addressleiste eures Browsers kopieren. In unseren Kommentaren könnt ihr eure Kreationen teilen und darüber diskutieren!

Wie will Borderlands 3 Handsome Jack toppen?