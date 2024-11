Studio-Chef hinter dem Borderlands-Film gibt zu: »Es lief alles schief, was nur schieflaufen kann«

Der Borderlands-Film konnte 2024 eigentlich niemanden begeistern. Bildquelle: Lionsgate

In der Welt von Borderlands wird viel geballert - im Fall der Verfilmung von 2024 ging aber nicht nur ein Schuss in den Ofen. Ganz im Gegenteil: Die Kino-Adaption von Eli Roth legte bei Kritikern, Fans und auch an den Kinokassen eine beispiellose Bruchlandung hin.

So beläuft sich das Budget von Borderlands auf mindestens 120 Millionen US-Dollar, konnte weltweit allerdings gerade einmal 33 Millionen einspielen (via Box Office Mojo). Für das verantwortliche Studios Lionsgate ist das alles andere als eine erfreuliche Bilanz.

Lionsgate zieht ein eindeutiges Fazit

In einer neuen Investorenkonferenz (via Deadline) gibt das nun auch der CEO Jon Feltheimer zu und verrät, was in seinen Augen bei Borderlands überhaupt schiefgelaufen ist:

Bei Borderlands ging fast alles schief, was schief gehen konnte: Der Film lag während der Pandemie zu lange im Regal, und Nachdrehs und steigende Zinssätze katapultieren Borderlands aus der Sicherheitszone unserer eigentlich strengen Finanzmodelle.

2:42 Borderlands: Offizieller Trailer zur Verfilmung der beliebten Koop-Shooter-Reihe

Autoplay

Tatsächlich wurde der Borderlands-Film eigentlich schon 2021 abgedreht. Allerdings bremste die Corona-Pandemie die Postproduktion massiv aus und Nachdrehs konnten erst entsprechend spät stattfinden. Zu diesem Zeitpunkt stand dann Regisseur Eli Roth gar nicht mehr zur Verfügung und für ihn sprang Tim Miller (Deadpool, Terminator: Dark Fate) ein.

Borderlands schaffte es dann erst 2024 in die Kinos und wurde von Kritikern prompt abgestraft. Bei Rotten Tomatoes steht die Spieleadaption aktuell bei mageren 10 Prozent, Zuschauer zeigen sich im direkten Vergleich mit durchschnittlich 51 Punkten wesentlich großzügiger.

Lionsgate hatte dieses Jahr aber insgesamt zu kämpfen: Filme des Studios wie White Bird, The Killer’s Game, Never Let Go oder das Reboot von The Crow blieben an den Kinokassen ebenfalls hinter den Erwartungen zurück.

Irgendwo hat der Borderlands-Flop auch etwas Gutes

Den Borderlands-Flop sieht mit Strauss Zelnick der Chef von Take-Two übrigens nicht ganz so tragisch. Tatsächlich hat der Publisher hinter den Borderlands-Spielen noch immer von dem gescheiterten Kinofilm profitieren können - zumindest ein bisschen:

Offensichtlich war der Film eine Enttäuschung. Trotzdem hat er die Verkaufszahlen unserer Spiele angekurbelt. Ich glaube also nicht, dass es geschadet hat - wenn überhaupt, denke ich, dass es vielleicht ein wenig geholfen hat. [...]

Der Borderlands-Film startete am 22. August 2024 in den deutschen Kinos und landete kurz darauf in den digitalen Bibliotheken von Streaming-Anbietern. Aktuell ist die Shooter-Verfilmung zum Beispiel bei Amazon Prime Video oder Apple TV+ als VoD verfügbar - allerdings nicht im Abo.

Habt ihr Borderlands bereits gesehen? Wenn ja, wie gut hat euch der Film gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!