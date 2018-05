Es hat nicht sollen sein: Das Studio Boss Key Productions ist am Ende. Das teilt der Gründer und Studiochef Cliff Bleszinski offiziell über Twitter mit. Das in North Carolina ansässige Unternehmen hatte nur vier Jahre lang existiert und in dieser Zeit die Shooter Lawbreakers und Radical Heights entwickelt.

Beide Spiele sind auch für das Ende des Entwicklers verantwortlich: Lawbreakers war - man kann es kaum anders sagen - einer der spektakulärsten Misserfolge der letzten Jahre und wurde vom Publisher Nexon vollständig abgeschrieben. Der Battle-Royale-Shooter Radical Heights war dann ein letzter Versuch, das Ruder noch einmal herumzureißen, konnte aber ebenfalls kaum Fans gewinnen. Laut Bleszinski war es »zu wenig, zu spät«.

Immerhin: Die Server von Radical Heights werden vorerst online bleiben, auch wenn das Studio bereits geschlossen wurde.

Auszeit für Bleszinski

In der Ankündigung spricht Bleszinski auch über seine eigene Zukunft: Er werde erst einmal in sich gehen und eine Auszeit nehmen, der Fokus liege vorerst auf der eigenen Familie. Er hoffe aber, dass er »eines Tages etwas neues« entwickeln kann. Bleszinskis Ruhm stammt in erster Linie aus seiner Zeit bei Epic Games, wo er für Spiele wie Unreal und besonders Unreal Tournament und Gears of War mitverantwortlich war.

Ironie des Schicksals: Bleszinski scheiterte nun mit seinem Battle-Royale-Shooter Radical Heights an Fortnite von Epic Games, seinem früheren Arbeitgeber. Fortnite, das jahrelang in der Entwicklungshölle steckte, wurde wiederum 2011 im Rahmen der Video Game Awards angekündigt - von niemand anderem als Cliff Bleszinski.

Einfach nicht genug: Arena-Shooter Lawbreakers im GameStar-Test