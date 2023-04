Gescheiterter und fast vergessener Arena-Shooter einer Entwickler-Legende will eine Chance

Lawbreakers könnte zurückkehren. Vor ein paar Jahren floppte der Arena-Shooter, die Server gingen offline und das verantwortliche Entwicklerstudio musste seine Pforten schließen.

Mit Lawbreakers kam 2017 eigentlich ein ziemlich solider Arena-Shooter heraus, doch so wirklich interessiert hat sich dafür niemand. Bereits ein knappes Jahr später gingen die Server offline und das dafür verantwortliche Entwicklerstudio Boss Key Productions musste sogar schließen.

Jetzt scheint sich ein Comeback von Lawbreakers anzubahnen, an dem dessen Schöpfer und Entwickler-Legende Cliff Bleszinski höchstpersönlich beteiligt ist.

Bekommt Lawbreakers eine zweite Chance?

Was hatte es nochmal mit Lawbreakers auf sich? Lawbreakers war ein Arena-Shooter mit First-Person-Ansicht und in der Unreal Engine 4, der seinerzeit das Genre aufmischen und Spielen wie Overwatch die Stirn bieten sollte. Dabei setzte Lawbreakers auf ein spielerisches Gimmick, das aufgrund einer geringen Gravitation viel hektisches Rumhüpfen und ein rasantes Gameplay mit sich brachte.

Wer dabei an Unreal Tournament denkt, liegt nicht unbedingt falsch. Immerhin war Cliff Bleszinski als treibende Kraft hinter Lawbreakers zuvor genau daran, aber auch an anderen beliebten Shooter-Reihen wie zum Beispiel Gears of War beteiligt.

Lawbreakers bekam zwar durchaus gute bis solide Kritiken - unseren Test könnt ihr hier nachlesen - konnte jedoch nie eine große Spielerschaft hinter sich sammeln. Zum Release im August 2017 kam Lawbreakers auf um die 3.000 Spieler, kurz darauf begeisterten sich aber nur noch hunderte dafür.

Der Shooter galt als regelrechter Flop, selbst die Umstellung auf ein Free2Play-Modell konnte daran nichts ändern. Im September 2018 wurden die Server dann abgeschaltet.

7:23 Eingestellte Spiele 2018 - Diese Games haben das Jahr nicht überlebt - Diese Games haben das Jahr nicht überlebt

Warum Lawbreakers zurückkommen könnte: Auf Twitter meldete sich Cliff Bleszinski öffentlich zu Wort und dass man sich bezüglich Lawbreakers auf baldige Neuigkeiten einstellen sollte. Bleszinski fragte außerdem beim Lawbreakers-Rechteinhaber Nexon nach (ebenfalls via Twitter), wie es denn mit einer Wiederbelebung der Marke aussehen würde.

Dabei handelt es sich schon um recht konkrete Andeutungen, auch wenn sich natürlich erst zeigen muss, ob Lawbreakers tatsächlich und wenn ja, in welcher Form, zurückkehrt. Blesinski selbst zeigt sich übrigens von der positiven Resonanz der Fans überrascht, was ihn in seinem Vorhaben wahrscheinlich nur bestärken dürfte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wir bleiben natürlich für euch an dem Thema dran. In der Zwischenzeit erfahrt ihr unter dem folgenden Link alles Wissenswerte, was aktuell in der Shooter-Landschaft passiert:

Was haltet ihr von einer möglichen Wiederbelebung von Lawbreakers? Würdet ihr euch über ein Comeback des gefloppten Arena-Shooters freuen oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was müsste Lawbreakers eurer Meinung nach liefern, um in der aktuellen Shooter-Landschaft Erfolg zu haben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!