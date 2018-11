Cliff Bleszinski, auch als »CliffyB« bekannt, zeichnete sich einst verantwortlich für Spiele wie Unreal, Gears of War und zuletzt Lawbreakers. Jetzt kehrt er der Spieleindustrie den Rücken zu und hat nicht vor, jemals wieder ein Spiel zu entwickeln. Bereits nach der Einstellung Lawbreakers sagte Bleszinski, dass er erst einmal Zeit mit seiner Familie verbringen will um dann zu entscheiden, wie es für ihn weitergehen wird.

Auf Twitter regte sich ein Fan in einem mittlerweile gelöschten Beitrag über die fehlende Rückerstattung von Lawbreakers auf. Darauf erklärte der Unreal-Macher, dass er unter anderem wegen Kommentaren wie die des aufgebrachten Fans niemals wieder ein Spiel machen wird und erläutert, dass er noch monatelang nach der Schließung seines Studios Boss Key Productions seine Angestellten, sowie deren Renten- und Gesundheitsversicherung bezahlte. Selbst nahm er zudem zwei Jahre lang kein Gehalt in Anspruch.

I paid my employees, their 401ks, and their health care - even months after the studio folded. So they could care for their families.



I didn't take a salary myself for two years.



I get you're sad, but god, this kinda shit is another reason I am NEVER making another game. https://t.co/RtS7l5WcAl