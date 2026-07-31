»14 Stunden Arbeit pro Tag« - Fans investieren zehntausende Stunden, um die riesige Map von GTA 6 noch vor Rockstar Games zu enthüllen

Es soll das genaueste Kartenprojekt sein, das das Team bereits auf die Beine gestellt hat. Bildquelle (rechts): stateofleonida.net

Bis zum Release von GTA 6 sind es noch einige Monate und bisher haben wir »nur« einen Haufen Screenshots und zwei alte Trailer, mit denen wir uns einstimmen können. Wo von offizieller Seite noch immer Funkstille herrscht, springt schon seit Jahren die Community ein.

Das Fanprojekt State of Leonida werkelt akribisch an einer interaktiven Karte für die Spielwelt von GTA 6. Errechnet aus etlichen Screenshots, Leaks und dem Trailer-Material entsteht gerade eine unfassbar detailreiche Map, die ihr Monate vor Release bereits erkunden könnt.

Einer der Map-Ersteller bei uns im Livestream zu Gast

In der ersten Ausgabe unseres neuen Formats »Vice City Live« (VoD auf Youtube) hatten wir mit John einen der Mapper zu Gast. Das Projekt wird von mehreren Beteiligten auf die Beine gestellt, zu denen auch viele deutsche GTA-Fans gehören. Die Karte selbst könnt ihr auf stateofleonida.net bestaunen und unzählige Schauplätze unter die Lupe nehmen, die bereits durch Trailer und Screenshots bekannt sind.

Das gesamte Gespräch mit James seht ihr ab Minute 00:21:12:

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Wie funktioniert das Ganze? Im Talk erläutert James, wie das Team anhand von Screenshots auf die Kartenansicht kommt. Das Zauberwort hier heißt »Triangulation«:

Man nimmt einen Screenshot, wo hinten zum Beispiel ein sehr hohes Gebäude zu sehen ist. Nehmen wir mal ein Beispiel den Eiffelturm. Da sieht man den Eiffelturm im Hintergrund und dann hat man noch einen zweiten Screenshot oder eine Videoszene, wo dort ebenfalls derselbe Eiffelturm zu sehen ist. Wenn wir dann mindestens zwei Bilder haben von verschiedenen Perspektiven, dann können wir das durch die Programme füttern und so dann den exakten Standort von den Gebäuden bestimmen.

Mit Landmarken werden alle vier Ecken der Gebäude markiert und das Programm berechnet Überscheidungen, wodurch die Positionen in Relation zueinander sichtbar werden. Je mehr Screenshots vorhanden sind, desto genauer wird das Ergebnis.

1:11:56 GTA 6 - 60 neue Screenshots, Ultimate Edition und Online-Absage

Autoplay

Die genaueste Fan-Karte bisher

Eine wahre Goldgrube und gleichzeitig der Startschuss des Projekts sei der Leak von 2022 gewesen. Damals waren zahlreiche Screenshots und Videos an die Öffentlichkeit gelangt, die durch einen Hack in die Hände eines Dritten fielen.

Das war eine verdammt große Goldgrube. Man hat gesehen, wie zum Beispiel Jason in so einem Container stand oder am Hafen oder wo Lucia in irgendeinem Gebiet rumgelaufen ist. Und unten links hatte man dann die Koordinaten, wo auf der Map sie sich befinden. [...] Das war der Grundstein, dass wir die Karte möglichst genau kartieren können.

Die rot markierten Straßen sind lediglich Schätzungen. Bildquelle: stateofleonida.net

Natürlich ließ sich anhand des bekannten Materials noch nicht jeder Straßenverlauf bestätigen. Wenn ihr euch die Map anseht, sollten euch beispielsweise rot markierte Wege ins Auge springen. Diese basieren bisher noch auf Schätzungen. Auch der Landumriss ist noch spekulativ und nimmt sich die Staatsgrenzen von Florida zur Vorlage.

Leonida ist aber nicht das erste Kartenprojekt dieser Community. John erzählt, dass bereits seit GTA 4 interaktive Maps wie diese erstellt werden. Diese Karten seien allerdings lange nicht so genau gewesen, wie die von GTA 6 jetzt, und das vor allem wegen des bereits erwähnten Leaks. Aber natürlich kommt sowas nur zustande, wenn man eine Menge Arbeit reinbuttert.

Insgesamt seien bisher mehrere 10.000 Stunden in das Projekt geflossen, verteilt auf mehrere Beteiligte: »Wir haben da Leute dabei, also Mapper, die fast 12, 13, 14 Stunden täglich daran sitzen, 3D-Modelle zu erstellen von Gebäuden, die wir gemappt haben, die wir trianguliert haben.« Die Webseite werde zudem aus eigener Tasche von einem Mitglied des Teams, Lace, finanziert.

Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, können wir euch nur empfehlen, das ganze Segment mit John aus Vice City Live anzusehen, das haben wir euch ganz oben verlinkt.

Vice City Live ist unsere neue Liveshow, die sich rund um das Thema GTA 6 dreht. Hier quatschen unsere Hosts Felix und Jules mit wechselnden Gästen über News, Spekulationen und Community-Projekte wie State of Leonida. Noch gibt es keinen festen Senderhythmus, aber je näher der Release von GTA 6 rückt, desto häufiger könnt ihr mit Vice City Live rechnen.