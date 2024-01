Neues Militär-Strategiespiel Broken Arrow setzt auf Realismus und ihr könnt es bald kostenlos testen

Bei der offenen Testphase von Broken Arrow habt ihr über zwei Wochen Zeit, das Militär-Spiel ausgiebig auszuprobieren.

Bereits im Dezember 2023 gab es eine geschlossene Beta für das innovative Echtzeitstrategiespiel Broken Arrow. Jetzt sollen die Server mit einer weiteren Testphase nochmal so richtig ausgereizt werden. Dieses Mal darf allerdings jeder mitmachen. Alle wichtigen Informationen zur kostenlosen, offenen Beta findet ihr in diesem Artikel.

Was ist Broken Arrow?

Broken Arrow ist ein kommendes, umfangreiches Echtzeitstrategiespiel im modernen Kriegssetting mit Modifikationen und Deckbau. Zu Land, zu Wasser und zu Luft ist es euer Ziel, eure Feinde durch taktisches Geschick auszuschalten. Durch die vielen Modifikationsmöglichkeiten könnt ihr eure Armee an euren Spielstil anpassen. Aber seht einfach selbst:

1:57 Broken Arrow: Echtzeitstrategie-Spiel mit erstem Trailer angekündigt

Broken Arrow soll 2024 für den PC erscheinen. Einen genauen Release-Termin gibt es jedoch noch nicht.

Alles zur offenen Beta

Wer kann an der Beta teilnehmen? Im Gegensatz zum letzten Mal darf nun jeder an der Beta teilnehmen und Broken Arrow kostenlos ausprobieren.

Was beinhaltet die Beta? Teilnehmer dürfen während des gesamten Testzeitraums online 5v5-Matches ausprobieren. Das fertige Spiel wird auch mehrere Offline-Modi wie Einzelspieler-Kampagnen bieten. Diese könnt ihr in der Beta jedoch noch nicht ausprobieren.

Außerdem habt ihr Zugriff auf sechs unterschiedliche Karten, zwei Fraktionen (USA und Russland) und vier von zehn der zum Release verfügbaren Spezialisierungen für eure Truppen.

Wann geht es los und wie kann ich teilnehmen? Die offene Beta startet via Steam laut eines Timers am 31. Januar um 16:30 Uhr und endet am 16. Februar.

Was gibt es sonst noch zu wissen? Die Entwickler haben angekündigt, dass es während des Testzeitraums zwei Leaderboards geben wird. Eines für das beste Verhältnis zwischen Sieg und Niederlage und eines für das beste Verhältnis zwischen Tötung und Tod. Außerdem erhält der aktivste Spieler mit der meisten Spielzeit einen Preis. Um was es sich handelt, wurde allerdings nicht gesagt.

Werdet ihr die offene Beta von Broken Arrow nutzen? Hattet ihr das Militär-Spiel bereits auf dem Zettel? Gefällt euch der erste Eindruck? Eure Meinungen und Erfahrungen interessieren uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!