Ein neues Warcraft-Strategiespiel ist erschienen und es kommt nicht von Blizzard

Der Strategie-Klassiker Warcraft 2 erstrahlt dank Fans in neuem Glanz.

Ein Remake im Remake: Bereits im Jahr 2020 berichteten wir über ein ambitioniertes Fan-Projekt, das den Strategie-Klassiker Warcraft 2 aus dem Jahr 1995 wiederbeleben möchte - und zwar als Mod für das bei Fans in Ungnade gefallene Warcraft 3: Reforged.

Wir erinnern uns: Die Neuauflage von Warcraft 3 hielt viele Versprechungen nicht ein und erschien in einem technisch desaströsen Zustand, der auch in unserem Test zu einer Abwertung führte. Auf Metacritic war Warcraft 3: Reforged zeitweise sogar das Spiel mit dem niedrigsten User-Score überhaupt.

Warcraft: Chronicles of the Second War könnte genau das Strategie-Fest sein, das sich Serienfans seit langer Zeit wünschen. Wir werfen einen genaueren Blick auf die Mod, die nun zumindest teilweise fertig geworden ist.

Vorerst nur Tides of Darkness

Ihr habt richtig gelesen: teilweise . Der jetzt erfolgte Launch des Fan-Remakes umfasst nur die Kampagne des Hauptspiels Tides of Darkness . Die Addon-Kampagne Beyond the Dark Portal soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Erzählerisch hält man sich nur grob an die Vorlage. Die Geschichte wird in manchen Punkten verändert, um die Geschehnisse besser in Einklang mit späteren Serieneinträgen wie World of Warcraft oder auch den zahlreichen Büchern zu bringen.

Spielerisch hat sich ebenfalls einiges getan. Kein Wunder, schließlich hat Warcraft 3 beliebte Features und Komfortverbesserungen in die Serie integriert, auf die Fans nicht verzichten sollen. Das betrifft unter anderem einzigartige Helden-Einheiten, anspruchsvolle Boss-Kämpfe und eine vollständige Vertonung.

Endlich wieder klassisches Strategie-Gameplay im Warcraft-Universum - das Fan-Remake macht's möglich.

Der erste Teil von Warcraft: Chronicles of the Second War bietet euch folgende Inhalte:

17 Kampagnen-Missionen

In-Engine-Filmsequenzen, die wichtige Momente der Geschichte einfangen und vertiefen

Voice Acting für über 1500 Zeilen, von Zitaten der Einheiten bis hin zu Filmsequenzen

Ein Soundtrack, der die Originalmusik von Warcraft II wiedergibt und von talentierten Künstlern erstellt wurde

Heldeneinheiten und andere Cameos, die im Rahmen der Missionen eingeführt werden

Die Öl-Ressource aus dem klassischen Warcraft II

Bosskämpfe mit herausfordernden Mechaniken, inspiriert von World of Warcraft

Wenn ihr Warcraft 3: Reforged besitzt, könnt ihr die Custom-Kampagne ab sofort auf der Website Hive Workshop kostenlos herunterladen. Dort findet ihr auch eine detaillierte Installationsanleitung.

Und wenn ihr statt der Mod viel lieber endlich ein verbessertes Warcraft 3: Reforged spielen würdet, haben wir ebenfalls gute Nachrichten für euch. Auch an diesem Projekt sitzen einige leidenschaftliche Fans, die die Fehler von Blizzard ausmerzen wollen. Mehr dazu erfahrt ihr in diesem Plus-Report:

Werdet ihr euch das Fan-Remake von Warcraft 2 herunterladen? Gefällt euch die obige Inhaltsbeschreibung was Features und Umfang betrifft oder hättet ihr euch gewünscht, dass die Modder auf Änderungen an der Story verzichten und einfach das unveränderte Originalspiel nacherzählen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!