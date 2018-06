Mit Entwickler Gearbox verhält es sich ein wenig wie mit Regisseur Ridley Scott. Beide sind Instanzen in der jeweiligen Branche, produzierten in der Vergangenheit großartige Titel (Gearbox zum Beispiel Borderlands, Homeworld Remastered, Ridley Scott »Blade Runner«, »The Martian«) - aber im Portfolio verbergen sich auch einige Fehlschläge. Battleborn zum Beispiel. Oder Aliens: Colonial Marines. Oder im Fall von Ridley Scott »Prometheus«.

Ob ein Brothers in Arms 4, das Gearbox aktuell entwickelt, seinem eigenen Namen gerecht werden kann, lässt sich im Vorfeld also nur sehr schwer vorhersagen. So schwer, dass selbst Studio-Chef Randy Pitchford bescheiden bleibt, als er via Twitter auf Nachfragen der Fans reagiert.

We are working on something. We’ve been working on it for awhile and there’s some awesome people involved and as it is developing I am starting to think it could be really good. I want to be sure before we announce. We have more work to do.