Selbstverständlich gibt es auch in Black Ops 6 wieder unzählige Waffen. Welche davon ihr aus den Vorgängern übertragen könnt, hängt allerdings vom Spielmodus ab.

Call of Duty: Black Ops 6 wurde frisch enthüllt und natürlich stellen sich viele Fans die große Frage: Was ist denn mit dem ganzen Krams, den ich in Modern Warfare 2 und 3 freigeschaltet habe? Viele Leute haben Hunderte Prestige-Level ergrindet, alle Tarnungen freigespielt, Hunderte Herausforderungen absolviert – lässt sich das ins neue Black Ops 6 übertragen?

Weil uns euer Wohl am Herzen liegt, haben wir direkt bei den Entwicklern von Treyarch nachgefragt und bereits erste Antworten erhalten – manche davon gut, andere nicht so gut, je nach Blickwinkel. Also dröseln wir es mal auf.

Waffen übertragen in Black Ops 6

Wichtig: Call of Duty Black Ops 6 hat noch einige Monate bis zum Release vor sich, es können sich also diverse Aspekte des Spiels ändern. Was uns Treyarch allerdings schon zugesichert hat: Ja, ihr könnt Waffen und Skins aus MW2 und 3 übertragen – allerdings nicht überall.

Im regulären Multiplayer von Black Ops 6 müsst ihr bei Null anfangen. In den 6v6-Partien und im Zombie-Modus starten also alle Spielerinnen und Spieler auf Level 1, außerdem habt ihr ausschließlich Zugriff auf die neuen Waffen von Black Ops 6.

2:11 Black Ops 6: Das erste Gameplay zum neuen CoD ist da - neuer Trailer bestätigt endlich das Setting

Wir halten diese Entscheidung übrigens für die einzig richtige, denn schon in MW3 hat das Balancing der über 100 Waffen aus MW2 überhaupt nicht funktioniert. Das führte zu zugemüllten Menüs mit Dutzenden Aufsätzen und Knarren, die niemand ernsthaft benutzt hat.

Im regulären Multiplayer von Black Ops 6 dürfte es so deutlich aufgeräumter zugehen. Wie viele neue Waffen es konkret gibt, wissen wir allerdings noch nicht.

In Warzone sieht die Sache anders aus.

Waffen übertragen in Warzone

Noch wissen wir nicht, wie genau das überarbeitete Warzone in Black Ops 6 funktioniert, aber die Entwickler sichern uns bereits zu: Hier werdet ihr tatsächlich alles übertragen können, was ihr in MW2 und 3 freigeschaltet habt, also sämtliche Operatoren, Waffen, Skins und Co.

Warum die Devs diese Zweiteilung vornehmen, wird nicht weiter erklärt, denn auch hier dürfte das Balancing so vieler Knarren eine äußerst große Herausforderung für Treyarch darstellen.

Der große Multiplayer-Reveal von Black Ops 6 steht allerdings noch aus. Vielleicht erfahren wir dort dann mehr über all die Transfermöglichkeiten des neuen Call of Duty. Wir halten euch auf dem Laufenden.