CoD MW2: YouTuber erreicht Max-Level ohne einen einzigen Kill - wie geht das?

Im Multiplayer von Call of Duty geht es vor allem um eins: Alle anderen über den Haufen schießen, bevor sie dasselbe mit dir machen - und das völlig unabhängig vom Modus oder der Spielweise. Ist der Gegner dann doch mal schneller, geht es halt noch mal von vorn los.

Der YouTuber ThatFriendlyGuy zeigt nun aber in seinem neuesten Video, dass es auch wesentlich friedfertiger geht. So konnte er in Modern Warfare 2 in weniger als 24 Stunden das Max Level erreichen - und das ohne einen einzigen Kill. Doch wie genau hat er das angestellt?

Der Name ist Programm

ThatFriendlyGuy ist natürlich kein Unbekannter, wenn es darum geht, Spiele möglichst pazifistisch zu absolvieren. Der YouTuber ist beispielsweise auch im Extraction/Loot-Shooter Escape from Tarkov dafür bekannt, seinen Feinden mit offenen Armen anstatt mit Waffengewalt zu begegnen.

In Modern Warfare 2 hat MrFriendlyGuy nun erst kürzlich ein ähnliches Projekt gewagt. Und siehe da: In knappen 23,5 Stunden Spielzeit hat der YouTuber das Maximallevel von 55 erreicht, ohne dafür einen Spieler über den Haufen zu schießen. Und das mit einer letztendlichen Sieg/Niederlage-Bilanz und nur 2.678 Toden.

Seine Taktik: ThatFriendlyGuy konzentrierte sich dabei vor allem auf eins: Die Missionsziele in den Multiplayer-Modi von Modern Warfare 2 zu spielen. Dafür bot sich allen voran Hardpoint an. Hier sammelt der Spieler nämlich für das eigentliche Team fleißig Punkte, sofern man sich in einer bestimmten und entsprechend bitter umkämpften Zone aufhält.

Seine Ausrüstung, Perks und Streak-Belohnungen: Natürlich hat das Waffenarsenal von Modern Warfare 2 für ThatFriendlyGuy Zwecke nicht allzu viel zu bieten, trotzdem ist der YouTuber fündig geworden. Dank dem Einsatzschild und den Täuschgranaten hatten es seine Feinde um einiges schwerer, ThatFriendlyGuy vom Schlachtfeld zu tilgen. Der aufblasbare Köder half dem YouTuber wiederum beim Sammeln von XP.

Mit den Perks Double Time (längerer taktischer Sprint), Cold Blooded (unsichtbar für KI und Wärmebilder), Extra Tactical (zusätzliches Item) und Overclock (zweites Field-Upgrade) konnte ThatFriendlyGuy außerdem wesentlich agiler und taktischer agieren.

Zu guter Letzt machte ThatFriendlyGuy natürlich nicht von Kill-, sondern Score-Streaks Gebrauch. Dabei zerbombte er seine Widersacher nicht, sondern unterstützte mit dem UAV oder Airdrops das eigene Team. Auf diese Art und Weise gelang es dem pazifistischen Call of Duty-Spieler fast schon routiniert, in den Top 3-Platzierungen der Matches zu landen:

Was haltet ihr von der Spielweise von MrFriendlyGuy in Call of Duty: Modern Warfare 2: Würdet ihr euch so einen Mitspieler in eurem Team wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!