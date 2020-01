Infinity Ward hat Season 1 von Call of Duty: Modern Warfare bis zum 11. Februar 2020 verlängert. Ursprünglich sollte die Season nur vom 3. Dezember 2019 bis zum 28. Januar 2020 laufen. Das Entwicklerstudio möchte nun jedoch »mehr Raum für zusätzliche Belohnungen« schaffen - wie zum Beispiel die Armbrust als neue Waffe.

Doppel-XP-Wochenende & neue Waffe in Season 1

Mit der Verlängerung haben Spieler zwei Wochen mehr Zeit, um die Belohnungen von Season 1 freizuschalten. Das bedeutet natürlich auch, dass Season 2 später kommen wird, als ursprünglich angenommen. Die Wartezeit möchte Infinity Ward für Spieler durch neue Herausforderungen und freischaltbare Inhalte angenehmer gestalten.

So verspricht Infinity Ward auf der offiziellen Website die folgenden Inhalte für die verlängerte Season 1 von Call of Duty: Modern Warfare:

Armbrust als neue Waffe (kann durch eine Ingame-Challenge freigeschalten werden)

Neue Items und Herausforderungen

Mehr Remixes bekannter Gameplay-Modi

Neue Playlists

Neue Inhalte für den Ingame-Store

Außerdem stehen zwei weitere 2XP-Events an, im Zuge derer den Spielern die Möglichkeit erleichtert wird, das Maximal-Level von Season 1 zu erreichen. Das erste dieser 2XP-Events startet am Freitag, den 17. Januar 2020 um 19:00 Uhr und endet am Dienstag, den 21. Januar 2020 um 19:00 Uhr.

Infinity Wards offizielles Statement zur Verlängerung von Staffel 1

Alle Infos zur Verlängerung von Season 1 von Call of Duty: Modern Warfare findet ihr auf der offiziellen Website von Infinity Ward. Das Statement des Entwicklerstudios haben wir euch wie folgt übersetzt:

"Wir verlängern die erste Saison: In den nächsten Wochen wird es eine Vielzahl neuer Gegenstände und Herausforderungen geben - darunter eine Ingame-Herausforderung, um sich die neue Armbrust-Waffe zu verdienen, neue gemischte Spielmodi, neue Playlists und vieles mehr, das ihr im Store entdecken könnt.



Um Platz für diese Aktivitäten zu schaffen, wird Season 1 einmalig verlängert. Sie endet jetzt am 11. Februar 2020. Während dieser Zeitraum gibt es 2XP, 2X Weapon XP und 2X Tier Progression, um euch beim Abschluss der Officer Ranks und Tiers zu unterstützen und eine aufregende zweite Staffel vorzubereiten."

