Die erste Season von CoD: Modern Warfare hat am 3. Dezember 2019 begonnen, dadurch können wir rund einen Monat nach Release erstmals neue Inhalte im Multiplayer- und im SpecOps-Modus spielen. Gleichzeitig startete auch der erste Battle Pass mit einer Reihe von kostenlosen und kostenpflichtigen Items.

Freut euch aber nicht zu früh über Neuerungen im Spiel: Infinity Ward rollt die neuen Maps und Modi für CoD MW nicht auf einen Schlag aus, sondern verteilt sie über den Zeitraum der ganzen Saison, also bis zum 28. Januar 2020. Damit ihr über die genauen Termine Bescheid wisst, führen wir in dieser Übersicht auf, was jetzt schon verfügbar ist und was erst später hinzukommt.

Neue Inhalte in CoD MW ab 3. Dezember

Hier lest ihr alle neuen Maps, Missionen, Modi und Waffen, die ab sofort in Call of Duty: Modern Warfare spielbar sind.

Neue Maps

Multiplayer: Crash

Crash Feuergefecht: Atrium und Cargo

Atrium und Cargo Bodenkrieg: Port

Neue Waffen

RAM-7 (Sturmgewehr)

(Sturmgewehr) Holger-26 (LMG)

Neue Spezialeinheit-Missionen

Klassische Special-Ops-Mission Pitch Black: Dringt in der Dunkelheit in General Barkovs leer stehendes Anwesen ein, um alle Informationen vor Ort zu sammeln und an den taktischen Rover zu übermitteln.

Dringt in der Dunkelheit in General Barkovs leer stehendes Anwesen ein, um alle Informationen vor Ort zu sammeln und an den taktischen Rover zu übermitteln. Klassische Special-Ops-Mission Gounded: Eliminiert Kämpfer von Al Qatala, die Barkovs ehemaligen Militärflugplatz besetzt haben, um Waffen und Flugzeug-Ausrüstung zu stehlen.

Eliminiert Kämpfer von Al Qatala, die Barkovs ehemaligen Militärflugplatz besetzt haben, um Waffen und Flugzeug-Ausrüstung zu stehlen. Special-Ops-Mission Operation Strongbox: Verwendet gestohlene Kryptoschlüssel, um eine Bank anzugreifen, in den Tresor einzubrechen und den Banker von Al Qatala aus dem Geschäft zu drängen.

Neuer Multiplayer-Modus

Reinforce: Ein 4v4-Modus, der einen Mix aus Domination und Search & Destroy darstellt. Hier nehmt ihr Kontrollpunkte ein, um gefallene Teamkollegen wiederzubeleben. Wer alle Punkte einnimmt, gewinnt die Runde.

Neue Inhalte bis 28. Januar

Hier listen wir die Inhalte auf, die im Laufe von Season 1 zu Call of Duty: Modern Warfare hinzukommen werden.

Kommende Maps

Multiplayer: Vacant und Shipment

Vacant und Shipment Feuergefecht: Shipment

Kommende Spezialeinheit-Missionen

Klassische Special-Ops-Mission Bomb Squad: Entschärft als Bombenräumkommando eine Reihe von improvisierten Sprengsätzen, die in einer Stadt in Urzikstan deponiert wurden.

Entschärft als Bombenräumkommando eine Reihe von improvisierten Sprengsätzen, die in einer Stadt in Urzikstan deponiert wurden. Special-Ops-Mission Operation Just Reward: Dreht Al Qatala in Verdansk den Geldhahn zu und hackt die mobilen Rechenzentren des Bankers der Terrororganisation.

Kommende Multiplayer-Modi

Infected: Hier kämpfen Jäger gegen Gejagte. Wer von den Jägern erwischt wird, wechselt das Team, bis am Ende nur ein Gejagter übrig bleibt.

Hier kämpfen Jäger gegen Gejagte. Wer von den Jägern erwischt wird, wechselt das Team, bis am Ende nur ein Gejagter übrig bleibt. OSP-Feuergefecht: Wie der bekannte 2v2-Modus, aber anstelle zufälliger Loadouts müsst ihr Waffen auf den Karten einsammeln.

