Call of Duty: Modern Warfare entfernt heimlich zwei seiner neuen Maps

Ende März wurden überraschend drei neue Maps in den beliebten Shooter Call of Duty: Modern Warfare eingeführt. Doch nun sind zwei davon wieder verschwunden. Die Community rätselt, was hier los ist.

CoD: Modern Warfare löscht zwei Maps

Um welche Maps geht es? Ende März kamen diese drei Karten hinzu:

Killhouse

Al-Raab Airbase

Drainage

Die Maps tauchten ohne Ankündigung im Shooter auf, was die Fans natürlich sehr freute. Doch die Freude währte nur kurz. Zwei der drei sind nun auf ebenso mysteriöse Weise verschwunden, sie sie erschienen sind.

Was ist vorgefallen? Während Killhouse nach wie vor in der Playlist auftaucht, gibt es von Al-Raab Airbase und Drainage keine Spur mehr im Spiel. Die Maps sind verschwunden. Ihr habt keine Möglichkeit mehr, sie bei den Customs-Maps auszuwählen.

Es gibt auch keine Erklärung dafür, was vorgefallen ist. Die Entwickler haben bis zum aktuellen Zeitpunkt noch kein Statement abgegeben. Auch, dass die Maps überhaupt im Spiel aufgetaucht sind, wurde nicht von einer Ankündigung begleitet.

Statement angefragt: Wir haben bei Activision nachgefragt und um ein Statement gebeten. Sobald wir eine Antwort haben, werden wir die Meldung entsprechend updaten.

Es könnte sein, dass Al-Raab Airbase und Drainage vielleicht noch gar nicht in CoD: Modern Warfare hätten integriert werden sollen. Eventuell wollten sich Activision und Infinity Ward diese Karten für ein späteres Update aufheben und haben sie deswegen wieder entfernt.

Die Situation wird noch kurioser: Obwohl es momentan keine Aussagen zu den verschwundenen Maps gibt, veröffentlichten die Entwickler überraschend ein neues Bundle für CoD: Modern Warfare, welches einen Skin für einen mysteriösen Operator namens Sparks enthält. Diesen gibt es bisher noch gar nicht im Spiel. Auch ein Skin für die Sykov Pistole ist mit dabei, die bisher nur im Survival-Mode nutzbar ist.

Nachdem das Bundle im Store auftauchte, wurde es sofort wieder entfernt. Handelt es sich bei der Veröffentlichung der beiden Maps und des Bundles um einen Fehler oder wollen uns Activision und Infinity Ward anteasern und planen einen größeren Release zu CoD: Modern Warfare?

Was glaubt ihr, was es mit den verschwundenen Maps und dem wieder entfernten Skin-Bundle auf sich hat? Kommt hier was Größeres für CoD: Warzone?