PS Plus wird künftig teurer und viele PlayStation-Fans sind stinksauer

PS Plus wird euren Geldbeutel zukünftig stärker belasten. Wie viel genau hängt von eurem Abo ab.

Es gibt sie doch noch: Propheten! Glaubt ihr uns nicht? Dann passt mal auf: Vor ein paar Wochen haben noch viele User auf Reddit diesen Typen ausgelacht, der sein PS-Plus-Abo bis 2050 verlängert hat. Der Grund: Um sich auf kommende Preiserhöhungen seitens Sony vorzubereiten. Niemand hat ihm geglaubt.

Heute schlägt seine Stunde: Denn PS Plus wird teurer! Der Prophet kann sich nun zurücklehnen und bis 2050 jeden Morgen spöttisch über die Mehrzahler lachen. Aber was ist mit euch? Wie viel tiefer müsst ihr in Zukunft eure Hand in die Geldbörse stecken? Wir verraten es euch und schauen auch, wie die PlayStation-Community auf die Preiserhöhung reagiert.

Die neuen Preise für PlayStation Plus im Überblick

Schon ab dem 6. September 2023 tritt die Preiserhöhung in Kraft. Betroffen sind alle Abo-Varianten, also Essential, Extra und Premium. So sehen die neuen Preise im Detail aus:

PlayStation Plus Essential : 12 Monate für 71,99 Euro (vorher 59,99 Euro)

: 12 Monate für (vorher 59,99 Euro) PlayStation Plus Extra : 12 Monate für 125,99 Euro (vorher 99,99 Euro)

: 12 Monate für (vorher 99,99 Euro) PlayStation Plus Premium: 12 Monate für 151,99 Euro (vorher 119,99 Euro)

Bedenkt aber: Nur die 12-Monats-Abos sind betroffen, die Monats- und 3-Monats-Abos bleiben unangetastet. Das liegt vermutlich auch daran, dass diese Varianten ohnehin teurer als das Jahresabo sind, wenn man sie auf 12 Monate hochrechnet.

Wie begründet Sony die Preiserhöhung? Im offiziellen Blog lautet die Erklärung:

Diese Preisanpassung ermöglicht es uns, deinem PlayStation-Plus-Abonnement weiterhin hochwertige Spiele und zusätzliche Vorteile zu bieten.

1:27:18 Sony vs. Microsoft: Der Krieg ist vorbei

Fans sind sauer und kündigen ihr Abo

Beim Thema Preiserhöhung muss man kein Prophet sein, um zu ahnen, wie die Community auf diese Ankündigung reagieren wird. Und ein Blick auf Reddit bestätigt: Ja, die Gemüter sind erhitzt.

Auf die Ankündigung hagelt es negative Kommentare, zum Beispiel hier oder auch in diesem Thread. Viele User hoffen darauf, dass Sony in Zukunft wenigstens neue Services in ihrem Abo anbietet, um den Preis zu rechtfertigen. Andere verweisen darauf, dass sie in Zukunft auf Angebote im Rahmen von Rabattaktionen wie dem Black Friday warten, um ihr Jahresabo zu verlängern.

Ein Kommentar erntet viel Zustimmung in Form von Upvotes für diese Aussage:

Das ist absurd. Essential bietet nur das Nötigste mit Online-Spielen, exklusiven Rabatten und sehr wenigen monatlichen Low-Tier-Spielen. Und jetzt kostet es 80 Dollar pro Jahr? Verflixt noch mal.

Es geht aber auch umgekehrt: Ein User dachte sich, es sei total clever, die andere Route zu marschieren und sein PS-Plus-Abo noch fix zum alten Preis zu verlängern - um stolze 10 Jahre! Bei Reddit zieht diese Idee aber eher Gespött nach sich:

Er hat es Sony heimgezahlt, indem er ihnen hunderte von Dollar gezahlt hat. Sonys Lieblingsart von verärgerten Kunden.

Hier sind 1200$ für etwas, das es vielleicht in 10 Jahren nicht mehr gibt Vielen Dank für Ihren Kauf

Was sagt ihr zur Preiserhöhung von PlayStation Plus? Findet ihr auch die neuen Preise für die 12-Monats-Abos noch in Ordnung oder gehört ihr zur Fraktion derer, die ihr Abo soeben gekündigt haben? Welche zusätzlichen Dienste müsste Sony eurer Ansicht nach noch anbieten, um den Preis zu rechtfertigen? Schreibt uns eure Ideen und Meinungen gerne in die Kommentare!