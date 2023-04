PlayStation-Spiele auf Steam werden vielerorts teurer, wie sieht's in Deutschland aus?

Kratos ist nicht nur wütend, sondern auch teuer - jedenfalls hat sich sein Preis in einigen Ländern erhöht.

Unser Hobby wird immer teurer. Das ist keine neue Erkenntnis, das zeigt sich schon seit einer ganzen Weile. Auf Steam zeigen sich nun neue Preissteigerungen – diesmal sind die Spiele von PlayStation-Hersteller Sony betroffen. Während wir hierzulande noch verschont bleiben, kommen andere Länder nicht so glimpflich davon.

In diesen Ländern wird’s teurer

Wer bei SteamDB genauer hinsieht, erkennt, dass die Preise in China, Südkorea und auch Sony-Heimatland Japan gestiegen sind. Aber auch im Westen sind einige Länder betroffen: In Kanada kostet beispielsweise Marvel’s Spider-Man nicht mehr 70, sondern jetzt 80 Dollar.

Besonders stark ist der Anstieg in Argentinien: Der Preis für God of War hat sich mehr als verdoppelt, von ursprünglichen 4199 Peso will man nun 8499 Moneten sehen. Aber auch in anderen südamerikanischen Ländern wie Kolumbien und Chile wird‘s teurer.

Die Preiserhöhungen sind von Titel zu Titel unterschiedlich. In Japan ist beispielsweise eine Steigerung zwischen 29 und 32,5 Prozent zu erkennen.

Welche Spiele sind betroffen?

Viele der ursprünglich PlayStation-exklusiven Titel zeigen eine Preissteigerung. Mit dabei sind Returnal, Horizon: Zero Dawn, God of War, Marvel’s Spider-Man, Sackboy: A Big Adventure, Days Gone und die Uncharted Legacy Collection.

Das frisch erschienene und noch buggeplagte The Last of Us Part 1 ist aber nicht von der Entwicklung betroffen. Genauso wenig hat sich der Preis bei Detroit: Become Human geändert. Ihr findet alle PlayStation-Exklusiven Spiele am PC in unserer Liste.

Wir haben bei Sony nachgefragt, wie es zu den Preiserhöhungen gekommen ist. Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir mehr wissen.

Fürchtet ihr, dass es auch demnächst zu einer Preissteigerung in Deutschland kommen könnte? Bei welcher Zahl zieht ihr die Bremse und wartet, bis es billiger ist? Und auf welchen PlayStation-5-Titel wartet ihr noch sehnsüchtig, dass er auch irgendwann auf dem PC erscheint? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!