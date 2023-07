Ein Marvel-Held war vielleicht schon immer ein Skrull

Die Hinweise, dass ein ganz bestimmter Marvel-Held tatsächlich ein Skrulls sein könnte, verdichten sich. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Ihr seid bei Secret Invasion noch nicht auf dem aktuellen Stand? Dann solltet ihr diesen Artikel meiden, bis ihr Folge 3 der Disney Plus-Serie um Nick Fury gesehen habt. Denn die neueste Episode scheint stark darauf hinzudeuten, dass ein altbekannter Superheld und Veteran des Marvel Cinematic Universe vielleicht schon immer ein Skrull war.

Seid ab dieser Stelle also vor Spoiler gewarnt!

Noch immer hier? Dann kommen wir jetzt zur Sache!

Ist dieser Marvel-Held wirklich er selbst?

Schon bei den ersten beiden Episoden von Secret Invasion vermuteten Fans, dass es sich bei James Rhodey Rhodes a.k.a. War Machine (Don Cheadle) um einen Skrull handeln könnte.

Und damit sind natürlich nicht die Kumpel von Nick Fury (Samuel L. Jackson) und Talos (Ben Mendelsohn) gemeint, die sich für die Menschheit einsetzen. Der Verdacht verhärtet sich, dass Rhodey von einem Skrull ersetzt wurde, der für Gravik (Kingsley Ben-Adir) arbeitet.

Dessen Ziel ist, die Menschheit zur gegenseitigen Vernichtung zu treiben, damit seine außerirdische Rasse über die Erde herrschen kann. Und dafür infiltrieren seine Anhänger wichtige Ämter und Geheimorganisationen der Regierung.

In Folge 3 gibt es nun den deutlichsten Hinweis darauf, dass wir es nicht mit dem echten James Rhodes, sondern einem Skrull zu tun haben. In den letzten Minuten der Folgen beobachten wir nämlich Frau Varra (Charlayne Woodard) dabei, wie sie über das Telefon nach einem Treffen mit Gravik verlangt.

Das impliziert, dass sogar der Frau von Nick Fury nicht zu trauen ist, der große Schockmoment kommt aber erst danach: Die Stimme, die ihr antwortet, klingt verdächtig nach der des War Machine-Darstellers Don Cheadle.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Dabei handelt es sich übrigens nicht um den einzigen Hinweis, den Fans darauf gefunden haben wollen, dass es sich bei Rhodey tatsächlich um einen Skrull handelt. So zum Beispiel, dass Nick Fury gefeuert wurde, um ihm so seine Ermittlungen gegen Gravik zu erschweren oder Rhodey den ehemaligen Shield-Direktor mit seinem Vornamen anspricht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wann wurde Rhodey von einem Skrull ersetzt?

Damit würde sich natürlich die Frage stellen, wann Rhodey von einem Skrull ersetzt wurde. Immerhin befinden sich die Aliens bereits seit den 90ern auf der Erde. Wir vermuten jedoch, dass der potenzielle Austausch wenn dann nach Captain America: Civil War stattgefunden hat, im Zuge dessen Rhodey schwer verletzt wurde.

Denn sein bester Freund Tony Stark (Robert Downey Jr.) bemühte sich vehement, Rhodes von seiner Lähmung zu heilen - im Zuge dessen dürfte es einem Genie wie es Iron Man war zweifelsohne aufgefallen war, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt.

Ist Rhodey vielleicht sogar tot? Dass Rhodey getötet wurde, um von einem Skrull ersetzt zu werden, ist übrigens sehr unwahrscheinlich. Gravik und seine Komplizen halten ihre Opfer lebend fest, damit sie im Fall der Fälle ein anderer Skrull nachahmen kann.

Außerdem bekommt Don Cheadle mit Armor Wars noch seinen eigenen Film im Marvel Cinematic Universe, im Zuge dessen er Iron Man-Technologie aus den Fängen anderer Schurken oder Regierungen zu reißen versucht. Es wäre naheliegend, dass Armor Wars sich dann wiederum den echten Rhodey dreht.

Armor Wars sollte ursprünglich eine TV-Serie für Disney Plus werden, ist nun aber doch als Film geplant. Wann das Solo-Projekt für Don Cheadles MCU-Held erscheinen soll, ist aktuell nicht bekannt. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Will uns Secret Invasion in die Irre führen?

Noch kennen wir nicht die ganze Geschichte: Es ist aber definitiv nicht auszuschließen, dass Secret Invasion hier uns auf eine falsche Fährte zu führen versucht. Varra könnte auch für den echten James Rhodes arbeiten und es auf Gravik abgesehen haben.

Ebenso könnte ein anderer Skrull lediglich die Stimme von Rhodey imitieren - in derselben Folge zeigte Talos, dass sein Volk dazu imstande ist. Außerdem haben wir eine Rhodey-Skrull schlichtweg noch nicht in Person gesehen, um eine hundertprozentige Bestätigung zu bekommen.

Wir erfahren spätestens mehr, sobald die restlichen drei Folgen von Secret Invasion auf Disney Plus starten.

Was glaubt ihr: Könnte es sich bei Rhodey tatsächlich um einen Skrull handeln oder versucht uns Secret Invasion hier in die Irre zu führen? Wie gut gefällt euch die neueste Marvel-Serie um Nick Fury bisher? Welches MCU-Projekt für Disney Plus ist euer bisheriger Favorit? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!