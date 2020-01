Captain Marvel 2 offiziell angekündigt, Kinostart ist für 2022 geplant

Die Marvel Studios haben offiziell Captain Marvel 2 angekündigt: Brie Larson soll voraussichtlich im Jahr 2022 wieder in ihrem Superhelden-Kostüm über die Kino-Leinwand fliegen. Bislang stand für die MCU-Phasen 4 und 5 noch kein neuer Auftritt für Captain Marvel fest, nach dem Erfolg ihres ersten Solofilms von 2019 (mit über einer Milliarde Dollar Einspielergebnissen) wäre es aber schon eine herbe Überraschung gewesen, wenn Marvel da kein Sequel nachgeschoben hätte.

Wie The Hollywood Reporter berichtet, sucht Marvel aktuell nach einer weiblichen Regisseurin für den Film. Das Skript von Captain Marvel 2 soll Megan McDonnell schreiben, die bereits für die Geschichte der kommenden Disney-Plus-Serie WandaVision verantwortlich ist, die Verhandlungen um diesen Autorinnenposten sollen bereits in den finalen Zügen sein.

Anna Boden und Ryan Fleck, die den ersten Captain Marvel geschrieben und gedreht haben, sollen Quellen von The Hollywood Reporter zufolge nicht am Sequel mitwirken. Allerdings könnten sie dem Marvel Cinematic Universe als mögliche Regisseure eine weitere Disney-Plus-Serie erhalten bleiben.

Worum geht's in Captain Marvel 2?

Zur geplanten Story gibt es bislang noch so gut wie keine Infos. Lediglich eines steht offenbar fest: Nachdem Teil 1 in den 1990er-Jahren gespielt hat, soll Captain Marvel 2 in unserer aktuellen Zeit spielen.

Noch völlig offen bleibt, ob die Heldin nach ihrem letzten Besuch beim Kampf gegen Thanos in Avengers: Endgame wieder auf die Erde zurückkehrt, oder ob sie Abenteuer auf irgendeinem anderen Planeten erlebt. Dementsprechend bleibt auch vorerst noch unklar, welche Schauspieler uns neben Brie Larson als Hauptdarstellerin noch erwarten. Nicht mal von einen Auftritt von Samuel L. Jackson als Nick Fury können wir zurzeit sicher ausgehen.

Captain Marvel wurde derweil erst vor Kurzem vom Spitzenplatz unserer Rangliste der stärksten Helden im MCU verdrängt. Nachdem Scarlet Witch nun als mächtigste aller Heldinnen gilt, belegt Captain Marvel »nur noch« Rang 2, was bei der Konkurrenz von Thor, Hulk, Captain America und Co. ja aber immer noch sehr beeindruckend ist.

