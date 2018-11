Vor rund zwei Monaten hat der achtjährige Fortnite-Fan Connor einen kleinen Wunsch an das Entwicklerteam gerichtet: Sie sollen doch bitte einen Skin namens »Chicken Trooper« im Spiel umsetzen. Als Inspirationsanregung hatte Connor auch ein kleines selbstgemaltes Bild des gefiederten Kriegers hinzugefügt. Und genau dieser Chicken Trooper kommt wohl jetzt tatsächlich als Skin.

Die Eltern hatten die Nachricht via Reddit geteilt, wo die Botschaft viel Aufmerksamkeit erregte. Ein anderer Reddit-Nutzer mit dem Namen »Etsyturtle2« entwarf anhand des selbstgemalten Bildes auch gleich ein vollständiges Design mit Erntewerkzeug, Gleiter, Rucksack und einem Squak-Emote. Daraufhin setzte sich Connor nochmal hin und zeichnete eine weitere Version des Chicken Trooper und war laut den Eltern ganz begeistern davon, dass die Community seinen Skin-Vorschlag so zahlreich teilte und kommentierte.

Skin so gut wie bestätigt

Wenig später haben Dataminer von FortniteIntel den Skin von »Etsyturtle2« mitsamt den dazugehörigen Zusätzen wie Gleiter und Erntewerkzeug tatsächlich gefunden. Auch auf einer der Sturmgewehre in Fortnite sind merkwürdige Kratzspuren und ein Hühnersymbol aufgetaucht. Zudem fand man Federn in einem Wachturm in Lonely Lodge. »Etsyturtle2« selbst hat aber wohl nun die Katze, oder das Huhn, aus dem Sack gelassen.

Der Skin kommt dem Reddit-Nutzer zufolge wirklich und Entwickler Epic hatte den Zeichner vor einiger Zeit kontaktiert und ihn für seinen Entwurf sogar finanziell entlohnt. Zwar soll er dann »Tender Defender« heißen, aber Connor dürfte sich trotzdem sehr über das neue Outfit freuen, das auf seine ursprüngliche Zeichnung zurückzuführen ist. Seine Eltern überlegen bereits, wie sie ihren Sohn am besten überraschen, sobald Epic den noch nicht offiziell angekündigten Skin vorstellt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Epic auf seine Community eingeht. Als beim Fortnite-Tanzcontest der Publikumsliebling »Orange Shirt Kid« nur den 23. Platz erreichte, forderte die Fangemeinschaft Gerechtigkeit. Das nahm auch Epic wahr und fügte den ulkigen Tanz wenig später als Tanz-Emote ins Spiel hinzu.