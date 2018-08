Child of Light 2 - Ubisoft-Entwickler deutet Fortsetzung an

Gestern kündigte Ubisoft Child of Light auch für Nintendos portable Konsole Switch an. Ein Twitter-Bild des Creative Directors Patrik Plourde scheint nun aber noch viel mehr zu versprechen. Der Entwickler zeigte dabei ein Foto der Switch im Handheld-Modus. Das Gerät spielt offensichtlich gerade Child of Light ab. Für Nicht-Nintendo-Fans interessanter ist aber was hinter der Konsole passiert. Dort sind nämlich ein paar Dokumente zu sehen, die scheinbar zufällig auf dem Tisch liegen.

Bei genauerem Hinsehen fällt jedoch am rechten Rand das Ende einer Überschrift auf, das die Worte »of Light II« zeigt. Die römische Zwei hinter dem Titel des Spiels wird wohl kaum ohne Hintergedanken auf dem Foto auftauchen, zumal die Switch genau so positioniert ist, dass sie nicht mehr preisgibt, als diesen kleinen Appetithappen.

Dazu schreibt Plourde noch aufreizend: »Fans von Child of Light: Es sind sehr coole Projekte im Gange, die im Child-of-Light-Universum angesiedelt sind. Mehr dazu bald.« Ein Nachfolger könnte sich also durchaus in Entwicklung befinden.

Sorry for the long silence. But we have this little thing up and running :) #childoflight #switch pic.twitter.com/M6k1xoXX8F — Patrick Plourde (@patrick_plourde) August 8, 2018

Noch gibt es keine offizielle Ankündigung zu Child of Light 2. Das Foto scheint aber ein klarer Hinweis darauf zu sein, dass diese zeitnah erfolgen könnte. Was wünscht ihr euch vom Nachfolger des tollen Rollenspiels, das in unserem Test 2014 eine wohlverdiente Wertung von 82 einheimste?

