Kostenloser RPG-Geheimtipp: Child of Light bietet auch 2er-Koop

Falls Child of Light bisher an euch vorbeigegangen ist, dann wird es höchste Zeit, es nachzuholen: Das Rollenspiel mit Märchen-Atmosphäre gibt es noch bis zum 28. März kostenlos.

Hinterder malerischen Wasserfarben-Optik und fantastischem Soundtrack versteckt sich ein waschechter RPG-Geheimtipp, der euch alleine oder mit einem Mitspieler für etwa 15 Stunden beschäftigen wird.

Wo finde ich das kostenlosen Angebot?

Ihr müsst die Uplay-Anwendung installiert haben. Dann wird Child of Light automatisch der PC-Bibliothek zum Herunterladen hinzugefügt. Alle Infos dazu findet ihr im Ubistore.

Sonne, Mond & Rundenkämpfe

In Child of Light übernehmt ihr die Rolle von Prinzessin Aurora, die die Welt Lemuria retten muss. Die Dunkle Königin hat nämlich Sonne, Mond und Sterne gestohlen und ihr müsst sie an ihren Platz zurückbringen.

Dazu erkundet ihr die 2D-Welt ähnlich wie in einem Platformer, findet Verbündete und löst Puzzles. Wenn Aurora auf Gegner trifft, startet ein rundenbasierter Kampf mit Zeitsystem. Ihr könnt die Fähigkeiten eurer Spielfigur und ihrer Begleiter mittels ziemlich ausführlichem Fertigkeitsbaum anpassen. Mehr darüber lest ihr in unserem Test zu Child of Light:

24 2 Mehr zum Thema Child of Light im Test - Von Far Cry zum Märchenrollenspiel

Gratis-Spaß im Zweier-Koop

Child of Light bietet auch einen lokalen Koop-Modus, in dem ein Mitspieler die Rolle der hilfreichen Lichtkugel Igniculus übernimmt.

Er hilft euch in Kämpfen und bei Rätseln, hat allerdings deutlich weniger zu tun als der Hauptspieler. Für jüngere Geschwister oder weniger Spiele-erfahrene Mitbewohner eignet sich der Modus aber super.

Falls ihr noch mehr zauberhafter Atmosphäre wollt: Eine ähnliche Stimmung wie Child of Light findet ihr in den Ori-Spielen. In unserem Test verraten wir euch, warum ihr Ori and the Will of the Wisps unbedingt spielen müsst.