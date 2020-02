Ritter, schnallt euch die Rüstungen um: Es gibt neue Infos zu Chivalry 2, dem Nachfolger des brutalen Nahkampfspiels von 2012. Diesmal fokussieren die Entwickler sich auf chaotische Multiplayer-Schlachten mit insgesamt 64 Spielern im Stil eines Mittelalter-Battlefields.

Erwartet also erneut keine realistische Schwertkampfsimulation. Was euch hingegen erwartet, erklären die Kollegen von Wccftech in ihrer neuesten Preview. Wir haben die wichtigsten Fakten für euch herausgegriffen:

Welche Neuerungen bringt Chivalry 2?

eine neue Story-Kampagne 20 Jahre nach Teil 1, in der König Argon der Zweite an die Macht kommt

statt historische Genauigkeit stehen Atmosphäre & schwarzer Humor à la Monty Python im Fokus

Verbesserungen bei den etwas hakeligen Animationen des Vorgängers

eine präzisere Steuerung (inklusive eigener Tasten für Spott und Kampfgeschrei)

man kann wieder zwischen First- und Third-Person-Perspektive umschalten

neue Konter- und Parade-Möglichkeiten im Nahkampf (zum Beispiel Ausweichrollen in alle Richtungen, Unterbrechen schwerer Schläge von Gegnern, Aufbrechen von Blocks)

fünf Klassen, sowie unterschiedliche Subklassen samt Spezialisierungen die mitleveln

erneut gibt es auch Fernkampf, zum Beispiel mit Armbrust

der Kampf wird für Duelle mit mehreren Gegnern optimiert

die maximale Spielerzahl wird von 32 auf 64 erhöht

Pferde kommen neu hinzu

Release & Closed Alpha

Der Release von Chivalry 2 steht irgendwann 2020 über den Epic Store an. Vorher findet noch eine Closed Alpha im März 2020 statt. Für den Test könnt ihr euch auf der offiziellen Webseite anmelden.