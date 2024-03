Bei Steam und Co. sind am Wochenende 3 Spiele gratis, darunter zwei coole Multiplayer-Titel

Chivalry 2 und eine Erweiterung für die Fantasy-Strategie Nomads of Driftwood sind gerade gratis.

Am Wochenende habt ihr hoffentlich ein bisschen Zeit für Spiele. Und falls eure Bibliotheken gerade nichts hergeben, schaut euch doch mal die Gratisaktionen der Woche an! Bei Steam gibt’s doppelte Multiplayer-Action: Mittelalter oder lieber Detektiv spielen?

Epic schenkt euch gerade ein Spiel, in dem ihr nie still stehen dürft und bei GOG gibt’s eine Erweiterung für ein kostenloses Fantasy-Strategiespiel geschenkt. Hier die Angebote in der Übersicht.

Highlight: Chivalry 2

14:10 Chivalry 2 - So epische Mittelalter-Schlachten haben wir ewig nicht mehr gespielt

Chivalry 2 ist Chaos – aber solches, das Spaß macht. Im Mittelalter-Slasher drescht ihr mit Schwert und Schild auf eure Gegner ein, natürlich stilecht in Ritterrüstung. Die gewaltigen Multiplayer-Schlachten erlebt ihr aus der Ego-Perspektive – eine gute Idee, wie wir in unserem Test festgestellt haben. Darin schreibt Kollege Florian Franck: »Mittelalterliche Schlachten waren noch nie intensiver«.

Bis zu 64 Spieler stürzen sich ins blutige Getümmel. Und durch die Gratisaktion dürften die Server am Wochenende prall gefüllt sein.

Kostenlos spielen bis: 4. März 2024 bei Steam

Weitere Gratisangebote der Woche

Aerial_Knight's Never Yield: Rasantes Action-Spiel, bei dem ihr immer in Bewegung bleiben müsst, sonst erwischen euch Verfolger. Ist in rund anderthalb Stunden durchgespielt. Gratis holen und dauerhaft behalten bis : 7. März 2024 bei Epic

Nomads of Driftland: The Forgotten Passage : Erweiterung mit Szenarien für das 4X-Strategiespiel Nomads of Driftland. Ihr benötigt das Grundspiel, das gibt's aber dauerhaft kostenlos. Gratis holen und dauerhaft behalten bis: 7. Mäz 2024 bei GOG

: Erweiterung mit Szenarien für das 4X-Strategiespiel Nomads of Driftland. Ihr benötigt das Grundspiel, das gibt’s aber dauerhaft kostenlos.

Ist beim Gratisangebot am Wochenende was für euch dabei? Oder spielt ihr lieber etwas, das sich schon in eurer Sammlung befindet? Schreibt uns gerne in die Kommentare, mit welchem Spiel ihr in den nächsten Tagen eure Freizeit füllt! Wir halten euch natürlich auch nächste Woche auf dem Laufenden, was kostenlose Angebote und Sales angeht.