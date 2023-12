Dieses Wochenende sind gleich 5 Spiele kostenlos, darunter große Mittelalter-Schlachten und Mech-Taktik

Am Wochenende könnt ihr euch über riesige und nervenaufreibende Schlachten in der Zukunft und in der Vergangenheit freuen.

Das Wochenende steht vor der Tür, ihr habt nichts zu zocken und eure Taschen sind leer? Dann schaffen euch Epic, Steam und Co. Abhilfe! Dieses Wochenende dürft ihr fünf Spiele ausprobieren oder sogar behalten, die euch locker ein paar Tage beschäftigen.

Highlight der Woche: Chivalry 2

Genre: Kampfspiel | Entwickler. Torn Banner Studios | Kostenlos spielbar bis: 11. Dezember 2023 (Steam/ Epic)

Chivalry 2 ist ein actionreiches Mittelalter-Kampfspiel für bis zu 64 Personen. Jeder Spieler schlüpft in die Rolle eines einzelnen Kriegers und zieht in der Ego-Perspektive aufs Schlachtfeld.

In nervenaufreibenden Zwei- und Gruppenkämpfen bekommt ihr es mit riesigen Äxten, massiven Schwertern und vielen weiteren Nahkampfwaffen zu tun. Doch ihr müsst auf der Hut sein: Von überall könnten euch Bogenschütze ins Visier genommen haben, die euch nur zu gern mit einem Feuerpfeil grillen würden.

14:10 Chivalry 2 - So epische Mittelalter-Schlachten haben wir ewig nicht mehr gespielt

Ihr seht: In Chivalry 2 passiert viel auf einmal. Trotzdem werden sowohl Frischlinge als auch Schwertkampf-Veteranen ihre Freude mit dem Ritter-Slasher haben. Denn Chivalry 2 will keine detailgetreue Simulation sein, sondern verschreibt sich vollkommen dem kurzweiligen Spaß. Durch eine große Auswahl an Waffen, Klassen und Unterklassen ist definitiv für genug Abwechslung innerhalb eines Wochenendes gesorgt.

Weitere kostenlose Spiele am Wochenende

GTFO

Bei diesem atmosphärischen Hardcore-Horror-Koop-Shooter sind Strategie und Kommunikation das A und O. Alleingänge führen nicht selten zum Tod, genau wie verschwendete Munition. Euer Ziel in GTFO ist es, in einem futuristischen, unterirdischen Gefängnis zu überleben. Das Problem: Ihr seid von tödlichen Kreaturen umgeben.

Kostenlos spielbar bis: 11. Dezember 2023 (Steam)

1:19 GTFO: Der vielleicht härteste Koop-Shooter auf Steam zeigt neue düstere Expeditionen

Mechabellum

Mechabellum ist ein Auto-Battler, bei dem ihr euch auf riesige PvP- und PvE-Schlachten freuen könnt. Auf einem frisch kolonialisierten Planeten kommandiert ihr eine Armee von tödlichen Mechs. Zu euren Aufgaben gehört es, eure Einheiten zu gestalten und zu verbessern. Dafür könnt ihr dann eure Beine hochlegen und zusehen, wie sich eure Roboter gegenseitig die Schaltkreise zerdeppern.

Kostenlos spielbar bis: 11. Dezember 2023 (Steam)

GigaBash

Wem Städte und Aufbauspiele schon immer ein Dorn im Auge waren, hat mit GigaBash seine Beschäftigung fürs Wochenende gefunden. Als eines von vielen riesigen Monstern tretet ihr gegen andere gigantische Urwesen an. Eure Arena ist selbstverständlich eine bewohnte Betonwüste. Durch die Duelle zwischen mächtigen Gestalten wie Godzilla oder einer monströse Blume handelt es sich dabei allerdings bald um eine Ruine.

Kostenlos sichern & behalten bis: 13. Dezember 2023 (Epic)

0:34 In Gigabash kämpft ihr als Urzeitviech gegen die Menschheit und andere Monster(-Spieler)

Predecessor

Predecessor ist ein Multiplayer-Online-Battle-Arena-Spiel, bei dem ihr mit einem von zehn Helden um die Vorherrschaft auf einer von vielen Karten kämpft. Das Spiel glänzt durch seine Grafik, die abwechslungsreichen Charaktere und eine stabile Spielerbasis.

Kostenlos sichern & behalten bis: 13. Dezember 2023 (Epic)

Aktuell kostenlose Erweiterungen

Sonic Superstars: Modern Amy Costume (kostenlos sichern bis: 19. Dezember 2023 (Steam))

World of Warships: Yubari Pack (kostenlos sichern bis: 14. Dezember 2023 (Steam))

Weitere Interessante Spiele findet ihr hier:

Was haltet ihr von den kostenlosen Spielen auf Steam, Epic und Co.? Sind für euch interessante Titel dabei, die ihr zumindest mal ausprobieren wollt? Kennt ihr das eine oder andere Spiel vielleicht sogar schon? Haben wir einen interessanten Titel sträflich vergessen? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!