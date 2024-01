Für Ciri nimmt Staffel 4 von The Witcher eine düstere Wendung - prognostiziert ein Star der Netflix-Serie

Ciri-Darstellerin Freya Allan hat bereits Einblicke ins Skript erhalten.

Ursprünglich sollten die Dreharbeiten für die vierte Staffel von The Witcher schon im Herbst 2023 beginnen, doch der große Hollywood-Streik traf auch Netflix: Neuer Produktionsstart ist voraussichtlich erst im März 2024 - und die Darstellerinnen und Darsteller machen sich langsam warm. Das gilt nicht nur für Henry Cavills Ersatz Liam Hemsworth, sondern auch für Ciri-Darstellerin Freya Allan, die jüngst in einem Interview mit den Kollegen von RadioTimes über die Zukunft ihre Rolle sprach.

Eigentlich geht's in dem Interview um Freya Allans neuen Horrorfilm Baghead, aber ein paar Sätze zu The Witcher fallen dann doch. So antwortet Allan auf die Frage nach dem Skript:

Ich bin so gespannt, wie sie diese Geschichte aus den Büchern in die Serie übersetzen, denn für Ciris Reise ist dieser Moment sehr entscheidend - und eine ziemlich düstere Wendung. [...] Ich freue mich sehr darauf, sie auf dieser Reise zu begleiten. Freya Allan im Interview mit RadioTimes

Konkret spricht sie von Ciris Zeit bei der Rattenbande. Ohne zu viel zu spoilern: Am Ende von Staffel 3 der Netflix-Serie wird sehr klar angedeutet, dass es in Staffel 4 um Ciris Zeit bei eben jener Bande geht, die auch in den Hexer-Büchern eine prominente Rolle einnimmt.

Wer sind die Ratten?

In den Büchern besteht die Rattenbande vor allem aus Kriegswaisen, die sich zusammengeschlossen haben, um zu plündern, zu rauben und zu morden. Die Ratten sind Andrzej Sapkowskis düstere Version einer Robin-Hood-Legende: Sie überlassen oft den Armen ihre Beute, weil sie gerne als Helden gefeiert werden, aber eigentlich geht's den Ratten vor allem um den Spaß am Töten und Rauben. Sie kleiden sich extravagant, verschleudern ihr Diebesgut, feiern und trinken. Sympathisch, richtig?

In der Romanvorlage ist Ciri unter dem Decknamen Falka eine ganze Weile Mitglied der Ratten und beteiligt sich an diversen Gräueltaten, bis die Bande sich mit den falschen Widersachern anlegt. Sie rufen den berühmten Kopfgeldjäger und Hexertöter Leo Bonhart auf den Plan und die ganze Geschichte nimmt eine üble Wendung.

Wie viel davon in der Netflix-Serie aufgegriffen wird, wissen wir aktuell noch nicht. Auch Freya Allan hat noch nicht das gesamte Drehbuch gesehen, sondern bloß Einblick in ein einziges Skript erhalten. Bleibt also abzuwarten, welchen Blickwinkel die Showrunner hier finden, um Ciris düsterstes Kapitel zu erzählen.

0:57 Neuer Witcher-Film: Sirens of the Deep schickt Geralt in die Tiefen des Meeres

Wann geht's weiter mit Staffel 4?

Die Dreharbeiten zu Season 4 sollen voraussichtlich bis Oktober 2024 laufen, rechnet also nicht vor Sommer 2025 mit einem Release der neuen Folgen. Bis dahin soll es aber eine Prequel-Serie geben, die sich - wie passend - um die Rattenbande dreht. Die Dreharbeiten hierzu wurden bereits Mitte 2023 abgeschlossen, zu den Darstellern gehört unter anderen Actionlegende Dolph Lundgren. Starttermin soll irgendwann 2024 sein.