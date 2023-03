Bevor Cities Skylines 2 rauskommt, gibt's noch 7 DLCs für den ersten Teil

Bevor es mit dem Nachfolger weitergeht bekommt Cities: Skylines noch einige kleine Erweiterungen.

Mit einem schicken Render-Trailer wurde erst kürzlich der langerwartete Nachfolger zu Cities: Skylines angekündigt. Doch das über acht Jahre alte Aufbauspiel ist trotzdem noch nicht am Ende angelangt: In den nächsten Monaten sollen nochmal sieben kleinere Erweiterungen und Download-Pakete erscheinen. Wir zeigen euch, was euch noch erwartet.

Diese Erweiterungen kommen als nächstes

Alle neuen DLCs werden in einem kurzen Trailer vorgestellt, den ihr euch hier ansehen könnt, bevor wir im Detail auf die neuen Inhalte eingehen:

1:16 Cities: Skylines stellt im Trailer 7 neue Download-Pakete der "World Tour" vor

Los geht es am 22. März 2023 mit einem kostenlosen Update namens Hubs & Transport das neue Inhalte für das Hauptspiel und einige Erweiterungen bringt. Unter anderem gibt es ein neues Taxi (für After Dark), neue Fähren (für Mass Transit), und einen Flughafen für den Katastrophenschutz (für Natural Disasters). Am selben Tag kommen auch einige DLCs, weitere folgen im Mai:

Content Creator Packs

Shopping Malls: Hier bekommt ihr 60 neue Assets, wie etwa 4 verschiedene Einkaufszentren sowie über 50 wachsende Gebäude. (Erscheint am 22. März )

Hier bekommt ihr 60 neue Assets, wie etwa 4 verschiedene Einkaufszentren sowie über 50 wachsende Gebäude. (Erscheint am ) Africa in Miniature: Enthalten sind 28 neue Gebäude, die von Afrikanischer Architektur inspiriert sind. (Erscheint am 22. März )

Enthalten sind 28 neue Gebäude, die von Afrikanischer Architektur inspiriert sind. (Erscheint am ) Sports Venues: Enthält 12 neue Sport-Stadien in verschiedenen Größen, sowie 10 öffentliche Parks mit Sportanlagen. (Erscheint am 22. März )

Enthält 12 neue Sport-Stadien in verschiedenen Größen, sowie 10 öffentliche Parks mit Sportanlagen. (Erscheint am ) Industrial Evolution: Ein Set von Gebäuden, die in den industriellen Stilen verschiedener Epochen gehalten sind. (erscheint im Mai )

Ein Set von Gebäuden, die in den industriellen Stilen verschiedener Epochen gehalten sind. (erscheint im ) Railroads of Japan: Lässt euch authentische japanische Eisenbahnen mit Zügen, Bahnhöfen, Bussen und mehr bauen. (erscheint im Mai )

Lässt euch authentische japanische Eisenbahnen mit Zügen, Bahnhöfen, Bussen und mehr bauen. (erscheint im ) Brooklyn & Queens: Ein Set mit Wohngebäuden, das den Stil der beiden New Yorker Bezirke imitiert. (erscheint im Mai)

Mini-Erweiterung mit Urlaubs-Thema

Noch keine genaueren Details gibt es zur Erweiterung Vacation With Us , die ebenfalls im Mai erscheinen soll. Offenbar dreht sich hier alles um Ferien und Urlaub, auf dem Bild unten erkennen wir ein Schwimmbad oder eine Hotelanlage.

Ganz recht seht ihr die Vorschau auf Vacation With Us.

Radiostationen

80's Movies Tunes: 15 Lieder und etwa 70 Minuten neue Musik (Erscheint am 22. März )

15 Lieder und etwa 70 Minuten neue Musik (Erscheint am ) Pop Punk Radio: 16 Lieder und etwa 75 Minuten neue Musik (Erscheint am 22. März )

16 Lieder und etwa 75 Minuten neue Musik (Erscheint am ) Jadia Radio: Steht für Just Another Day in Africa und spielt 16 Lieder des kamerunischen Rappers Wan Shey (Erscheint am 22. März )

Steht für und spielt 16 Lieder des kamerunischen Rappers Wan Shey (Erscheint am ) Piano Tunes: 16 Lieder und etwa 60 Minuten neue Musik (erscheint im Mai )

16 Lieder und etwa 60 Minuten neue Musik (erscheint im ) 80's Pop: 16 Lieder und etwa 60 Minuten neue Musik (erscheint im Mai)

Mit den neu angekündigten Erweiterungen endet offenbar die World Tour von Cities: Skylines, wie im Blogeintrag auf Steam angedeutet wird. Ob es danach noch weitere DLCs und neue Inhalte für Cities Skylines geben soll, scheint fragwürdig, angesichts der erfolgten Ankündigung von einem Nachfolger für das Aufbauspiel.

Wie gefallen euch die neu angekündigten Erweiterungen? Wisst ihr schon, ob ihr einige davon vielleicht erwerben wollt, oder wartet ihr erstmal den Release ab? Schreibt es gerne in die Kommentare!