Längst kein Geheimtipp mehr ist Cities: Skylines, der exzellente Stadtbau-Simulator aus dem Hause Colossal Order wird als das bessere SimCity bezeichnet. Es dürfte Aufbau-Fans freuen, dass Skylines an diesem Wochenende kostenlos spielbar ist. Zudem ist der Titel im Zeitrahmen der Aktion auf Steam um 75 Prozent reduziert und kostet somit noch knapp 7 Euro.

In beautiful correlation with the #Parklife release we're also incredibly #STOKED to invite EVERYONE to the world of City Building as we bring you our second ever #CitiesFreeWeekend through the @steam_games Spring Cleaning Event! Show us what you're building and win some DLC ? pic.twitter.com/jgcpGfUYdl