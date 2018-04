Cities: Skylines - Parklife-Erweiterung angekündigt

Mit Cities: Skylines - Parklife schaut sich Entwickler Colossal Order ein bisschen bei der Aufbauspiel-Konkurrenz um und bringt Freizeitparks in die Städtesimulation. Für 14,99 Euro kann eure Stadt mit Parks, Naturschutzgebieten und Zoos erweitert werden. Diese Grundstücke lassen sich, wie schon im Hauptspiel, individualisieren und anpassen. Die Macher versprechen eine üppige Auswahl:

Füllen Sie Ihre leeren Flächen mit individuell lebendigen Parks und Gärten. Von Achterbahnen und Zeltplätzen über Blumenbeete und Brunnen bis zu Flamingos stellt Parklife tonnenweise neue Objekte bereit. Mit dem neuen Parkgebietswerkzeug und Aufstuffunktionen, die den Grundstückwert Ihrer Parks erhöhen. Hinzu kommen fünf neue Karten.

Parks erfordern Pflege

Daneben gibt es mit der Burg von Lord Chirpwick auch ein neues Monument, das auf einen Baumeister wartet. Der Simulationsaspekt soll aber nicht zu Kurz kommen und es müssen Wander- und Sightseeing-Touren bestimmt und bepreist sowie auf die Pflege des Parks geachtet werden.

Dazu können Spieler neue städtische Dienstleistungen koordinieren. Außerdem lassen sich mithilfe von drei neuen Stadtrichtlinien und acht neuen Parkrichtlinien die Problemthemen der Freizeit bestimmen, wie zum Beispiel Tierethik oder Feuerwerke.

Für 17,99 gibt es den DLC in einer erweiterten Fassung. Parklife Plus fügt zusätzlich ein Country-Road-Radio hinzu, welches 16 originale neue Songs in vier Musikgenres bietet (Appalachian Folk, Bluegrass/Honky Tonk, Nashville Modern Country und Unplugged Country). Ein Moderator kündigt die Lieder auch entsprechend an und soll für ein authentisches Radiogefühl sorgen.

Cities: Skylines - Parklife und Parklife Plus erscheinen am 24. Mai 2018.

Quelle: Steam